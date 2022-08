Pokémon va faire le plein d’annonces. Une nouvelle présentation live a été annoncée pour ce mercredi. Au programme des infos et du gameplay sur Pokemon Ecarlate et Violet, et des updates sur les autres jeux de la licence.

Un nouveau Pokémon Presents vient d’être annoncé. Cette édition proposera son lot d'annonces autour de la franchise et surtout sur les jeux Pokemon Ecarlate et Violet.

Une présentation avec Pokemon Ecarlate & Violet

Maintenant que Xenoblade Chronicles 3 est disponible, Nintendo peut intensifier la communication de ses prochains projets. Alors que Splatoon 3 est attendu pour début septembre, les yeux se tourneront prochainement vers Pokemon Ecarlate et Violet. Le duo de jeux sera en effet montré lors du prochain Pokémon Présents annoncé ce 1er août. Le rendez-vous est donné au mercredi 3 août à 15h, heure française, sur la chaîne officielle de la licence.

Au programme de cette nouvelle édition du gameplay et des informations autour des premiers jeux coop en monde ouvert mais pas que. Comme d’habitude, l’éditeur fera des annonces autour des autres « applications et jeux vidéo » de la licence, en plus de l’exclusivité Switch. Ce sera sans doute l’occasion de dévoiler les nouveautés de Pokémon Unite et pourquoi pas du contenu inédit pour New Pokémon Snap histoire d’occuper les fans cet été ? Des rumeurs parlaient également d'un DLC pour Légendes Pokémon Arceus. Ce serait l'occasion parfaite pour le dévoiler. Rendez-vous dans quelques jours pour découvrir les futurs contenus de la franchise.