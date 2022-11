Si Pokemon Ecarlate & Violet peuvent compter sur des millions de fans à travers le monde, la 9G est loin de faire l’unanimité comme on peut rapidement le constater sur la Toile, où les deux titres sont vivement critiqués à cause de leur technique. Un véritable échec qui fait autant rire que grincer des dents sur les réseaux sociaux. Dernièrement, c’est Digital Foundry qui s’est penché sur le dossier

Autopsie de Pokemon Ecarlate & Violet par Digital Foundry

Réputé dans le domaine, Digital Foundry explique que Pokemon Ecarlate & Violet échouent sur de nombreux points techniques. Clipping, chutes de framerate et aliasing sont omniprésents, alors que le jeu utilise des assets aux textures et à la modélisation d’un autre âge. L'expert pointe du doigt un manque cruel d’optimisation à pratiquement tous les niveaux puisque même la distance d’affichage n’est pas fichue de faire les choses correctement. Comme expliqué dans la vidéo ci-dessous, les nouvelles moutures font apparaître Pokemon et PNJ juste sous le nez des joueurs, et lorsque l’on s’écarte trop d’objets ou d’entités en mouvement, les animations saccadent jusqu'à parfois disparaître.

Il est également soulevé de nombreux problèmes de caméra qui n’hésitent pas à planter le champ de vision dans le décor ou l’impossibilité qu’a le jeu de maintenir un framerate correct, même lors des cinématiques. Alors oui, Pokemon Ecarlate & Violet sont bel et bien de véritables réussites commerciales, mais ce sont également deux gros échecs techniques d’autant que, comme l’explique ici aussi Digital Foundry, c’est bien l’absence d’optimisation qui est au cœur du problème. La Nintendo Switch arrive à encaisser des titres bien plus gourmands comme Zelda Breath of The Wild ou encore Xenoblade 3, et même des jeux comme Dying Light 2.

Reste maintenant à savoir ce qu’il s’est passé durant le développement et pourquoi Game Freak n’a pas su (ou pas pu) se donner les moyens d’optimiser son jeu de A à Z. Puisqu’il ne manque finalement pas grand chose à Pokemon Ecarlate & Violet pour être de véritables incontournables, mais ça, nous vous le détaillerons bientôt dans notre test !