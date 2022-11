Un DLC de Pokemon Ecarlate & Violet pourrait bien voir le jour. Un leaker réputé vient de vendre la mèche, et il pourrait signer le retour d’une fonctionnalité très appréciée des fans.

Sous le feu de vives critiques quant à sa technique, Pokemon Ecarlate & Violet est un carton absolu. En seulement trois jours, les deux versions se sont écoulées à 10 millions d’exemplaires dans le monde, dont presque la moitié proviennent du Japon. La dernière itération est bien partie pour être le jeu le plus vendu de la licence et forcément, Nintendo compte bien surfer sur le filon. Selon un leaker de confiance, la firme japonaise prépare déjà des DLC et l'un d'eux serait axé sur une mécanique spécifique.

Vers des DLC pour Pokemon Ecarlate & Violet ?

Big N devrait continuer sur sa lancée. Comme pour les épisodes canoniques précédents, à savoir Pokémon Épée / Bouclier, l’éditeur prévoirait du contenu supplémentaire pour prolonger l’expérience. Si l’annonce d’un éventuel pass d’extension de Pokemon Ecarlate & Violet se fait encore attendre, le leaker Riddler_Khu, bien connu de la communauté, y va de sa petite révélation. Selon lui, la Méga-Évolution sera de retour à l’avenir via un DLC. Cette mécanique de Pokemon X & Y, permet de faire entrer sa créature à un nouveau stade d’évolution si le joueur active un objet spécial : la Gemme Sésame. Une fonctionnalité qui avait été reprisé dans Pokemon : Let's Go, Pikachu & Évoli, où il était possible de méga-évoluer simplement si la gemme en question était le sac.

Reste à savoir sous quelle forme elle reviendra dans cet éventuel DLC de Pokemon Ecarlate & Violet. Une nouvelle zone devrait également être de la partie puisque une partie de la carte, au nord-est, est grisée. Tout semble indiquer le retour de Kalos, la région inspirée de la France introduite dans Pokemon X & Y. Ça tombe à pic, puisque Paldea est elle-même inspirée de l'Espagne et du Portugal. Ce serait logique qu’elles soient voisines dans cet univers aussi. Si l’on se base sur les DLC de la génération précédente, de nouveaux Pokémon, des fonctionnalités utiles, des objets et des tenues inédites pourraient également être ajoutés. Il faudra cependant attendre l’annonce d’une extension de Pokemon Ecarlate & Violet pour en avoir le cœur net.