Pokemon Écarlate & Violet propose un nouveau pokemon surpuissant dans les raids de la semaine et si vous êtes fans d'Or & Argent, vous l'adorez certainement.

Nouvelle semaine, nouveau pokemon surpuissant pour Pokemon Écarlate & Violet qui propose cette semaine l'une des créatures les plus appréciées de la seconde génération. C'est un énorme Tyranocif niveau 100 qui débarque dans les raids avec son insigne spécial et un téracristal ultra rare.

Tyranocif arrive dans les raids de Pokemon Ecarlate & Violet

Après Flâmigator, Palmaval et Dracolosse, c'est au tour de Tyranocif de débarquer dans les raids de Pokemon Écarlate & Violet du 2 au 9 octobre 2026. C'est l'une des créatures les plus aimées de Pokemon Or & Argent, qui est également très prisée par les joueurs compétitifs grâce à ses statistiques, son kit polyvalent et même sa méga-évolution. Il est toutefois ici question de téracristalisation qui sera ici de type Spectre. Comme à chaque fois, vous ne pourrez capturer le pokemon qu'une seule fois, mais l'affronter autant que vous voulez pour récupérer tout un tas d'objets dont une CT et des super bonbons.

Les détails du Tyranocif des raids du 2 au 9 octobre 2026

Niveau : 100

Téracristal : Spectre

Talent :

Attaques : Griffe Ombre Puissance Danse Draco Lame de Roc Mâchouille Séisme



Pokemon Ecarlate & Violet

Comment vaincre ce Tyranocif spécial ?

Pour affronter ce Tyranocif, inutile de sortir des pokemon de type Eau ou Combat, qui sont normalement efficaces. Ici il faudra plutôt opter pour le type Ténèbres, ce qui sera très efficace pour contrer le type Spectre de son téracristal. En plus, il n'aura pas vraiment de quoi se défendre efficacement. En revanche, ne sortez surtout pas de pokemon de type Spectre vous aussi sous peine de vous faire détruire.

Optez pour des créatures de type Tenèbres, c'est le must

Ne sortez surtout pas de petits monstres de type Spectre, à moins d'avoir de quoi encaisser

Comment débloquer les raids Téracristal de Pokemon Ecarlate et Violet ?

Puisqu'ils sont ardus et vous permettent d'avoir une belle récompense, les raids Téracristal 7 étoiles demandent que vous ayez terminé l'histoire principale de pokemon Ecarlate ou Violet pour vous ouvrir leur porte. Dès que c'esr le cas, vous avez enfin la possibilité d'interagir avec le cristal noir. Quand vous remplissez cette condition, vérifiez que votre Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2 est bien connectée à Internet, puis suivez la démarche habituelle :