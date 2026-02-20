Avis aux joueurs de Pokemon Ecarlate & Violet, un nouveau pokemon stratégique surpuissant est offert à tout le monde, mais il faut faire très vite l'offre est à durée limitée.

Il n'est pas rare de voir Pokemon Ecarlate & Violet offrir des cadeaux aux joueurs, même autant de temps après leur sortie. Si Pokemon ZA est le dernier jeu en date, Écarlate & Violet restent extrêmement populaires. Les deux jeux ne seront remplacés que par l'arrivée de la GEN 10 qui pourrait bien être annoncée cette année. Quoi qu'il en soit, en attendant, vous pouvez mettre la main sur un pokemon très apprécié et surtout très puissant pour Écarlate & Violet.

Un pokemon surpuissant offert pour Ecarlate & Violet

Entre les raids réguliers et les pokemon offerts, les dresseurs doivent tous avoir une collection de créatures puissantes longue comme le bras sur Écarlate & Violet, et ce n'est pas fini. À l'occasion des Europe International Championships, une nouvelle distribution vous permet d'ajouter un puissant Typhlosion à votre Pokédex et pas n'importe lequel. Il s'agit d'un Typhlosion de Hisui stratégique et donc de type Feu et Spectre.

Introduit dans Légendes Pokemon Arceus, ce Typhlosion est en prime basé sur le pokemon stratégique du joueur Yuma Kinugawa, grand gagnant de l'International d'Amérique latine de 2025. Ce Pokémon puissant et taillé pour l'attaque combine l'excellente attaque Ball'Ombre de type Spectre à des compétences de feu dévastatrices comme Éruption ou encore Surchauffe. Il est clairement fait pour annihiler ses adversaires.

Caractéristiques du Typhlosion de Hisui offert :

Niveau : 50

: 50 Type : Feu / Spectre

: Feu / Spectre Objet : Lunettes Croix

: Lunettes Croix Attaques : Ball'Ombre, Éruption, Surchauffe, Canicule

Comment récupérer votre contenu gratuit sur Ecarlate & Violet ?

Comme pour la plupart des distributions, il vous faudra inscrire un code Cadeau Mystère directement depuis votre jeu Pokemon Écarlate & Violet. Une petite manipulation est nécessaire et surtout une connexion internet est obligatoire pour y avoir accès. Voici la marche à suivre et le code qui permet de récupérer le Typhlosion de Hisui stratégique.

Code Cadeau Mystère valable du 13 au 21 février 2026 : EU1C 26HE ATWA VE

:

Assurez-vous d'être connecté à Internet

Lancez votre jeu Ecarlate ou Violet

Allez dans Poké Portail

Choisissez l'onglet Cadeaux Mystère

Cliquez sur Recevoir un Cadeau Mystère

Dans l'onglet Via Code, entrez le code fourni

Votre Cadeau Mystère sera immédiatement téléchargé

source : pokemon company