En plus du traditionnel raid redoutable du weekend, Game Freak propose à tous les joueurs de Pokemon Ecarlate & Violet de récupérer un pokémon puissant gratuitement et sans lever le petit doigt.

La routine commence doucement à s’installer. Depuis plus d’un mois, Pokemon Ecarlate et Violet invitent les joueurs les plus expérimentés à se frotter à des créatures surpuissantes via des raids 7 étoiles corsés. L’événement se poursuit donc, mais il s’accompagne cette fois d’un un cadeau récupérable par tous les dresseurs, quel que soit leur niveau, et surtout sans avoir à livrer le moindre combat.

Un pokémon gratuit offert à tous les joueurs de Pokemon Ecarlate & Violet

La saison compétitive européenne de Pokémon est officiellement lancée. Et comme souvent lorsque les meilleurs dresseurs entrent en scène, Game Freak accompagne l’événement d’un beau cadeau pour la communauté. Les joueurs réguliers de Pokemon Ecarlate et Violet peuvent ainsi mettre la main sur pokémon gratuit explosif. Cette fois, il s’agit donc du Typhlosion de Hisui de Yuma Kinugawa, sacré Champion du jeu vidéo Pokémon lors de l’International d’Amérique Latine 2025. Une créature redoutable que les dresseurs en herbe peuvent récupérer via le code EU1C26HEATWAVE, à entrer avant le 21 février 2026 à 00h59,heure française.Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce pokemon puissant offert gratuitement :

Niveau : 50

: 50 Type : Feu, Spectre

: Feu, Spectre Talent : Brasier

: Brasier Nature : Modeste

: Modeste Objet : Lunettes Choix

: Lunettes Choix Attaques : Éruption Ball'Ombre Canicule Surchauffe

:

Lancez le jeu

Ouvrez le menu principal

Dirigez-vous dans la section Poké Portal

Puis sélectionnez Cadeaux Mystères dans le menu

Cliquez sur « Obtenir via Internet » ou « Obtenir avec un code »

Entrez les codes « EU1C26HEATWAVE »

» Vous recevrez votre cadeau mystère gratuit dans la foulée

Un Aligatueur surpuissant dans Pokemon Ecarlate & Violet

Et comme tous les weekends jusqu’au 30e anniversaire de la licence, le duo de jeux propose aux joueurs les plus chevronnés de mettre leurs talents à l’épreuve dans une série de raids 7 étoiles mettant en avant les évolutions ultimes des starters des premiers jeux. Place donc cette fois à un Aligatueur surpuissant, qui pourra être capturé (une seule fois) jusqu’au 20 février 2026 à 0h59 du matin, heure française. Voici, dans le détail, les statistiques de ce nouvel adversaire redoutable de Pokemon Ecarlate & Violet :

Niveau : 100

: 100 Téracristal : Ténèbres

: Ténèbres Chromatique : Jamais

: Jamais Capturable une seule fois

une seule fois Insigne : Insigne Surpuissant

: Insigne Surpuissant Attaques : Mâchouille Aqua-Brèche Psycho-Croc Poing Glace Danse Lames Séisme Danse Draco

:

Comme toujours, une petite manipulation sera nécessaire pour pouvoir aller affronter cet adversaire. Pour les nouveaux arrivants, voici la marche à suivre afin d’activer les raids 7 étoiles dans Pokemon Ecarlate & Violet :

Lancez Pokemon Ecarlate ou Violet

Ouvrez le menu Poké Portail

Assurez-vous d'avoir terminé la quête principale

Allez dans l'onglet « Cadeau Mystère »

Cochez l'option « Recevoir les Actus Poké Portail »

