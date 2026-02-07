En attendant la fameuse Gen 10, qui devrait plus ou moins coïncider avec les 30 ans de la licence, les joueurs continuent de s’atteler sur leurs jeux Pokemon favoris. Certains se laissent tenter par les propositions mobiles, dont l’addictif Pokémon Pocket, tandis que d’autres poursuivent leur chasse aux créatures sur consoles. Certains privilégient la nouveauté avec Pokémon ZA, quand d’autres préfèrent rester fidèles à Pokemon Ecarlate & Violet. Il faut dire que ce duo de jeux a su fédérer une communauté solide au gré de nombreux événements destinés aux joueurs les plus assidus. Justement, un nouveau raid est disponible et il met sous le feu des projecteurs une créature flamboyante très appréciée des fans et dans une version surpuissante.

Un Typhlosion surpuissant dans Pokemon Ecarlate & Violet

Le weekend s’annonce explosif pour les joueuses et joueurs réguliers de Pokemon EV. Comme chaque semaine depuis près d’un mois, GameFreak remet à l’honneur certains raids 7 étoiles mettant en scène les créatures les plus emblématiques du début de la licence. Une initiative loin d’être anodine, qui se poursuivra au moins jusqu’au 27 février 2026, date à laquelle la franchise fêtera ses 30 ans et profitera de l’occasion pour dévoiler ses prochains jeux. Jusqu’au 13 février 2026 à 1h59 du matin, heure française, un Typhlosion surpuissant de type Spectre envahira donc les Téracristal 7 étoiles de Pokemon Ecarlate & Violet. Voici, dans le détail, les statistiques de ce nouvel adversaire redoutable :

Niveau : 100

: 100 Téracristal : Spectre

: Spectre Talent : Torche

: Torche Chromatique : Jamais

: Jamais Capturable : Une seule fois

: Une seule fois Insigne : Insigne Surpuissant

: Insigne Surpuissant Attaques : Éruption Ball'Ombre Câlinerie Séisme Zénith

:

Comme pour les autres raids redoutables précédents de Pokemon Ecarlate & Violet, il se peut que vous ayez besoin d’aide pour venir à bout de ce Pokémon surpuissant. Si tel est le cas, il vous faudra veiller à disposer d’un abonnement Nintendo Switch Online actif, indispensable pour pouvoir jouer en ligne. On rappelle également que ce Typhlosion ne pourra être capturé qu’une seule fois, mais combattu autant de fois que nécessaire. Pour les nouveaux arrivants, voici la marche à suivre afin d’activer les raids 7 étoiles dans Pokemon Ecarlate & Violet :

Lancez Pokemon Ecarlate ou Violet

Ouvrez le menu Poké Portail

Assurez-vous d'avoir terminé la quête principale

Allez dans l'onglet « Cadeau Mystère »

Cochez l'option « Recevoir les Actus Poké Portail »

Source : The Pokemon Company