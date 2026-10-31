Alors que Pokemon Pokopia continue d’occuper de nombreux joueurs, les regards commencent doucement à se braquer sur Pokemon Vents & Vagues, le prochain duo de jeux attendu pour 2027. Et s’il faudra assurément attendre le sempiternel Pokémon Presents de février pour avoir des nouvelles, et très certainement une date de sortie, le groupe japonais s’assure d’occuper les dresseurs les plus fidèles. Pokemon Ecarlate & Violet continuent donc leur petite routine en proposant chaque semaine de nouveaux défis corsés. Un nouveau raid 7 étoiles est donc disponible, Trioxhydre.

Un Trioxhydre surpuissant dispo dans Pokemon Ecarlate & Violet

En attendant l’arrivée de Vents & Vagues, le battle des raids Téracristal 7 étoiles se poursuit. Chaque weekend, les dresseurs les plus chevronnés peuvent en effet mettre leurs talents de dresseurs à l’épreuve et récupérer des objets nécessaires pour parfaire leurs meilleurs combattants. Un nouvel affrontement redoutable les attend donc dans Pokemon Ecarlate & Violet et, cette semaine, c’est Trioxhydre qui se chargera de tester vos compétences. Jusqu’au vendredi 6 novembre 2026, à 00h59, il possèdera donc le type Téracristal Poison. Et puisqu’il est au niveau 100 et possède l'insigne Surpuissant, mieux vaut bien se préparer. Pour mieux vous aider, les statistiques de l'adversaire de la semaine sur Pokemon Ecarlate & Violet :

Niveau : 100

: 100 Téracristal : Poison

: Poison Insigne : Insigne Surpuissant

: Insigne Surpuissant Attaques : Téra Explosion Vibrobscur Draco-Choc Telluriforce Aboiement Machination Danse Draco

:

Pour les nouveaux venus, ou ceux qui reviennent après une longue pause, on vous fait les rappels d’usage. Les pokémon des raids Téracristal 7 étoiles peuvent ainsi être affrontés autant de fois que désiré. En revanche, ils ne seront capturables qu’une seule fois pendant l’événement. Dans le cas où des renforts seraient nécessaires, un abonnement au Nintendo Switch Online sera demandé afin de pouvoir jouer en ligne. Voici donc, dans le détail, la marche à suivre pour participer aux raids dans Pokemon Ecarlate & Violet :

Lancez Pokemon Ecarlate ou Violet

Ouvrez le menu Poké Portail

Assurez-vous d'avoir terminé la quête principale

Allez dans l'onglet « Cadeau Mystère »

Cochez l'option « Recevoir les Actus Poké Portail »

Source : The Pokemon Company