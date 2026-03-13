Pokémon Écarlate et Violet propose encore un très beau cadeau avec la possibilité de récupérer gratuitement un pokémon surpuissant de niveau 100, foncez !

Après les récentes annonces autour des 30 ans de la franchise Pokémon, dont un premier aperçu de la Gen 10 Vents et Vagues et l'énorme succès de Pokémon Pokopia, Nintendo et Game Freak n'oublient pas le rendez-vous hebdomadaire des dresseurs de Pokemon Écarlate & Violet. C'est en effet le moment pour les dresseuses et dresseurs du monde entier de se saisir de leurs Poké Ball pour capturer un spécimen ultra puissant.

De nouveaux raids surpuissants dans Pokemon Écarlate & Violet

Comme chaque week-end, Game Freak lance un événement communautaire général dans Pokemon Ecarlate et Violet. Cette fois-ci, il s'agit à nouveau d'une vague de raids Téracristal 7 étoiles jusqu'au 19 mars (23h59 dernier délai). Ainsi, après plusieurs starters de différentes générations, c'est au tour d'un autre d'être au centre de l'attention. En l'occurrence, le studio a jeté son dévolu sur Torterra, la forme finale de Tortipouss, le starter plante de la quatrième génération.

Vous avez donc une semaine entière pour vous lancer dans cette bataille. Les raids 7 étoiles de Pokemon Ecarlate et Violet sont généralement intenses, mais le jeu en vaut la chandelle. Deux ans après un premier événement, il revient à nouveau avec son insigne Surpuissant. Il revient également avec un Type Téracristal Sol. Voici son profil plus en détails :

Niveau : 100

: 100 Téracristal : Sol

: Sol Nature : Brave

: Brave Talent : Armure Carapace

: Armure Carapace Chromatique : Jamais

: Jamais Capturable : Une seule fois par sauvegarde

: Une seule fois par sauvegarde Insigne : Surpuissant

: Surpuissant Attaques : Tremblement de Terre Marteau de Bois Plaquage Pouvoir de la Terre

:

© GameFreak/Pokémon Company/Nintendo

Étant donné leur caractère exceptionnel, les raids Téracristal 7 étoiles demandent certains prérequis. Pour y participer, vous devait avoir terminé l'histoire principale de Pokemon Ecarlate ou Violet et effectué quelques missions au-delà. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours vous rabattre sur une autre solution : rejoindre un groupe de joueurs et joueuses qui remplisse cette condition.

Aussi, comme ces raids dépendent des fonctionnalités en ligne, assurez-vous bien que votre console Nintendo Switch 2 ou antérieure est bien connectée à internet. Lorsque c'est le cas, vous n'avez plus qu'à lancer votre partie sur Pokemon Ecarlate ou Pokemon Violet et suivre la procédure :

Depuis le menu principal, ouvrez le Poké Portail .

. Continuez dans la section Cadeaux Mystère .

. Sélectionnez l'option « Recevoir les actus Poké Portail ».

». Relancez le jeu et lancez votre partie pour tenter votre chance face au Troterra Téracristal dans les raids.

Source : Site officiel de Pokémon