Pokemon Pokopia s’est imposé comme l’un des deux grands phénomènes du mois de mars 2026. Le nouveau spin-off des créateurs de Dragon Quest Builders s’est écoulé à 2,2 millions d’exemplaires dans le monde en seulement quatre petits jours, et les joueurs les plus conquis ne semblent pas près de lâcher leur Nintendo Switch 2. Et pendant qu’ils essaieront de faire plaisir à Bulbizarre en rendant les lieux HUMIDES, les dresseurs les plus chevronnés, eux, continueront d’aller des livrer des batailles corsées sur Pokemon Ecarlate & Violet. Et c’est au tour d’une créature tout feu tout flamme très appréciée des fans de venir leur donner du fil à retordre dans sa version surpuissante.

Un Simiabraz surpuissant dispo dans Pokemon Ecarlate & Violet

Le festival des raids surpuissants continue donc. Les joueuses et les joueurs les plus assidus de Pokemon Ecarlate & Violet vont pouvoir rentrer dans le feu de l’action ce weekend avec un nouvel événement Téracristal 7 étoiles. A l’honneur cette fois-ci, Simiabraz, qui sera pour l’occasion de Type Téracristal Roche. Autant dire que vous risquez de mordre la poussière contre lui, puisque c’est un adversaire redoutable, en atteste son Insigne Surpuissant. Les dresseurs auront jusqu’au vendredi 27 mars 2026 à 1h59, heure française, pour tenter de le vaincre et de le capturer. Voici, dans le détail, les statistiques de ce nouvel adversaire redoutable qui a envahi Pokemon Ecarlate & Violet :

Niveau : 100

: 100 Téracristal : Roche

: Roche Insigne : Surpuissant

: Surpuissant Attaques : Boutefeu Aurasphère Téra Explosion Nœud Herbe Machination Danse Lames Puissance

:

Comme tous les raids contre les créatures les plus puissantes, il se peut que vous ayez besoin de renforts pour venir à bout du défi de ce weekend. Dans ce cas, il vous faudra impérativement avoir un abonnement au Nintendo Switch Online actif, obligatoire pour jouer en ligne. On rappelle, comme toujours, que ce Simiabraz ne pourra être capturé qu’une seule fois, mais vous pourrez le combattre autant de fois que nécessaire afin de gagner de précieux objets. Enfin, pour les nouveaux venus, voici dans le détail la manipulation nécessaire pour activer les raids 7 étoiles dans Pokemon Ecarlate & Violet :

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Source : Game Freak