Pokemon Ecarlate et Violet offrent un pokemon ultra rare et d'autres arrivent en masse dans les prochains jours. C'est le moment de capturer à la chaîne !

Alors que Legendes Pokemon ZA arrive au mois d’octobre, Pokemon Ecarlate et Violet continuent de gâter les joueurs avec de nouveaux évènements et des cadeaux. En cette fin de semaine, il y a non seulement la distribution d’un pokémon ultra rare et relativement puissant, mais aussi l’arrivée massive de nombreux pokémon, facilitant ainsi l’apparition de Shiny.

Une tonne de pokemon débarquent sur Pokemon Ecarlate et Violet !

Tous les dresseurs en herbe peuvent d’ores et déjà sortir leurs meilleurs Balls, les petits monstres de Pokemon Ecarlate et Violet arrivent en nombre dans les prochains jours. En ce moment et jusqu’au 14 septembre, des Goupix (forme classique), Chamalot et Charbambin seront hyperactifs. Des apparitions massives qui sont d’autant plus de chance de mettre la main sur des versions shiny de ces créatures, la forme la plus rare de chaque espèce.

Et les apparitions massives de ces pokemon ne sont pas les seules festivités prévues prochainement. Un nouvel évènement est en effet actif du côté des raids teracristal avec un Yuyu shiny 5 étoiles. Vous pourrez l'affronter dans mais il sera malheureusement impossible de la capturer. Comme pour les dernières créatures de son espèce, la communauté va devoir remplir un défi en faisant plus d’un million de combats. Une fois le palier franchi, une distribution aura lieu pour offrir le pokemon à tout le monde. Des bonus seront également ajoutés pour tous les 100 000 combats après le million.

Une créature ultra rare offerte en ce moment

D’ailleurs, pour féliciter les joueurs de Pokemon Ecarlate et Violet d’avoir réussi le précédent défi avec succès, un Dinglu shiny vient s’ajouter à la liste des pokemon rares distribués gratuitement en ce moment. Comme ses confrères, le petit monstre sera de niveau 75 avec des attaques tirées d’une petite liste que l’on vous met ci-dessous. Cette distribution sera effective jusqu’au 1er octobre 2025 à 1h59 environ. N’oubliez pas d’ailleurs que vous pouvez toujours réclamer les pokémon offerts précédemment si ce n’est pas encore fait.

Les détails du Dinglu shiny offert

Niveau : 75

Téra : Sol

Attaques : Cataclysme Trépignement Vibrobscur Mania



Comment récupérer ses cadeaux mystères sur Ecarlate et Violet ?

Dans Pokemon Ecarlate ou Violet, sélectionnez Poké Portal dans le menu

dans le menu Sélectionnez Cadeau mystère , puis sélectionnez Obtenir via Internet pour vous connecter à Internet.

, puis sélectionnez pour vous connecter à Internet. Choisissez le cadeau que vous souhaitez recevoir.

Regardez le cadeau arriver dans votre jeu.

Assurez-vous de sauvegarder votre partie.

source : Pokemon Ecarlate et Violet