Pokemon Écarlate et Violet lancent un nouveau raid Téracristal 7 Étoiles avec un Pokemon surpuissant à capturer et de quoi facilement se lancer dans une chasse aux Shiny en parallèle.

Pokemon Écarlate & Violet lance un nouvel évènement qui va vous permettre de capturer un pokemon surpuissant, mais aussi de vous lancer dans la chasse aux shiny. Dès ce vendredi 14 août 2026, vous allez pouvoir tenter votre chance contre le redoutable Courrousinge dans un nouveau raid Téracristal 7 Étoiles. En parallèle, une nouvelle vague d'apparition massive va inonder Paldea et Septentria.

Courrousinge arrive dans les raid 7 étoiles de Pokemon Ecarlate & Violet

Il y a eu Clamiral, Magicarpe et plus récemment Floréclat, maintenant c'est au tour de Courrousinge d'arriver dans les raids 7 Étoiles de Pokemon Écarlate & Violet avec son insigne surpuissant. De niveau 100, ce pokemon de type Combat et Spectre va vous donner du fil à retordre. Du 14 août jusqu'au 21 août 2026 à 1h59, vous aurez la possibilité de l'affronter avec d'autres dresseurs, mais aussi de le capturer. Notez qu'il n'est capturable qu'une seule et unique fois par sauvegarde, mais vous pouvez le combattre à nouveau pour récupérer des objets comme du Zinc, des bonbons Exp ou encore des Téra-Éclats.

Détails du Courrousinge du raid 7 étoiles disponible jusqu'au 21 août 2026

Niveau : 100

Téra Type : Spectre

Talent : Acharné - le pokemon gagne un bonus d'attaque à chaque fois qu'on lui baisse ses stats.

Attaques :

Poing Glace

Poing Éclair

Poing de Colère

Close Combat

Séisme

Éboulement

Piétisol

©Serebii // Nintendo

Comment battre facilement le Courrousinge du raid 7 étoiles ?

Pour affronter ce Courrousinge, on aurait tendance à vous conseiller d'utiliser des Pokemon Psy ou même Spectre. Ce sont deux de ses faiblesses et il ne possède pas de moyen efficace de les contrer. Évitez à tout prix de prendre un pokemon de type Vol, même si c'est tentant pour sa faiblesse et évitez les attaques de type Sol, mais il pourra facilement vous punir avec un Éboulement ou encore Poing Glace et Poing Éclair. Gallame est un bon choix puisque son type Combat permettra de résister facilement à certaines attaques, sinon Cléopsytra, dont le talent Opportuniste peut lui permettre de dupliquer les bonus de statistique et donc du Talent de Courrousinge. Mais on vous déconseille vivement de vous amuser à lui baisser ses statistiques, préférez plutôt renforcer les vôtres.

Utilisez des pokemon de type Psy ou Spectre, ce sont ses faiblesses et il ne peut pas se défendre contre

Ne tentez pas de baisser ses stats, renforcez plutôt celles de votre pokemon

Gallame est un bon choix d'autant que le pokemon est fort et populaire.

Ne sortez surtout pas de pokemon de type Vol, Feu ou Poison.

Capturez des pokemon Shiny avec les apparitions massives jusqu'au 21 aout 2026

Outre ce Courrousinge, vous pourrez également tenter de capturer les versions Shiny de toute sa famille. Une apparition massive de Férosinge aura lieu en même temps que le raid du 13 au 21 août 2026. Comme à chaque fois, c'est le moment idéal pour tenter de capturer des Shiny, les fameuses versions ultra rares. Les détenteurs du DLC pourront quant à eux tenter de directement capturer un Colossinge ou un Courrousinge Shiny à Septentria

Paldéa Férosinge

Septentria (DLC) Férosinge Colossinge Courrousinge



Comment capturer des Shiny facilement dans Pokemon Ecarlate & Violet ?

Les apparitions massives un moyen facile de capturer des shiny. La technique est simple et rapide à mettre en oeuvre puisqu'il suffit de combattre les pokemon à la chaîne. L'idée est de rafraîchir l'apparition de la horde, ce qui augmente naturellement les chances d'avoir un chromatique. D'origine, il y a 1 chance sur 4096 de rencontrer un pokemon shiny. Il est possible d'augmenter vos chances à 1 chance sur 512 en utilisant le Charme Chroma durant les apparitions massives.