Pokemon Ecarlate & Violet vous permettent d'affronter l'un des pokemon les plus recherchés par les fans de stratégie, et de capturer tout des Shiny facilement.

Nouvelle semaine, nouveau raid dans Pokemon Écarlate & Violet qui vous proposent cette fois de capturer un Scalpereur dans son raid 7 étoiles. Vous pourrez également tenter de dénicher un Shiny de cette même espèce grâce à l'arrivée de plusieurs vagues d'apparitions massives à Paldea et Septentria.

Un Scalpereur surpuissant arrive dans Pokemon Ecarlate & Violet

Après Farigiraf la semaine dernière, et Courrousinge peu avant, c'est donc désormais un Scalpereur qui viendra camper le raid 7 étoiles du 28 août 2026 au 4 septembre 2026 sur Pokemon Écarlate & Violet. Ce pokemon très puissant et très apprécié des amateurs de stratégie sera ici de niveau 100 avec un Téracristal de type Ténèbres. Comme d'habitude, vous ne pourrez le capturer qu'une seule et unique fois par sauvegarde, et il sera impossible de le trouver en Shiny durant l'évènement. Vous pourrez toutefois refaire le combat afin de récupérer des récompenses comme une CT ou encore des Bonbons Exp.

Détails du Scalpereur du raid 7 étoiles du 28 aout au 4 septembre 2026

Niveau : 100

Téracristal : Ténèbres

Talent : Général Suprême : offre un bonus d'attaque fixe pour chaque pokemon K.O. dans l'équipe du joueur.

Attaques : Casse-Brique Lame de Roc Génusection Tête de Fer Aboiement Danse Lames



Comment capturer facilement le Scalpereur du Raid ?

Scalpereur est très puissant dans Pokemon Écarlate & Violet, mais il est très vulnérable au type Combat. De plus, ce Scalpereur-ci n'a tout simplement rien d'efficace pour se défendre contre le type Combat, ce sera donc un choix tout désigné pour l'affronter. Un Koraïdon fera parfaitement l'affaire pour l'affronter. Vous serez certainement tenté de sortir un Courrousinge, surtout si vous avez capturé celui des précédents raids, mais ce serait une mauvaise idée. La compétence Génusection de Scalpereur étant de type Ténèbres, mieux vaut éviter les pokemon Spectre. Attention si vous comptez utiliser un pokemon de type Fée, son attaque Tête de Fer peut être un vrai problème.

Oubliez les pokemon de type Psy et Spectre

Prenez un pokemon de type Combat est l'idéal, Koraïdon par exemple

Attention à son attaque signature Génusection qui peut faire très mal

Des apparitions massives pour un max de Shiny dans Pokemon Ecarlate & Violet

Enfin, en plus du Scalpereur du Raid, vous pourrez tenter de capturer un Scalpion, Scalproie et même un Scalpereur Shiny grâce aux Apparitions Massives. Du 28 août 2026 jusqu'au 4 septembre 2026, ces pokemon seront disponibles en masse en Paldea mais aussi à Septentria, la ville du DLC Le Masque Turquoise.

Paldea Scalpion

Septentria (DLC) Scalpion Scalproie Scalpereur



Comment capturer des Shiny facilement dans Pokemon Ecarlate & Violet ?

Les apparitions massives un moyen simple et rapide de capturer des shiny. La méthode n'est pas bien compliquée à mettre en place puisqu'il suffit de combattre les pokemon à la chaîne. L'idée est de rafraîchir l'apparition des créatures, ce qui augmente donc les chances d'avoir un chromatique. De base, il y a 1 chance sur 4096 de trouver un shiny. Il est possible de faire passer ces chances à 1 sur 512 en utilisant le Charme Chroma durant les apparitions massives.