Pokemon Pokopia continue d'absorber les joueurs les plus créatifs. Le spin-off façon cosy de la saga a rencontré un franc succès dès son lancement, lui qui est venu célébrer les 30 ans de la franchise avant l’arrivée des prochains épisodes majeurs : Pokémon Vents & Marées. Tandis que les décorateurs de l’extrême s’attèlent à leurs prochaines créations, qui ne manqueront pas de nous émerveiller, à n’en pas douter, les dresseurs, eux, continuent de s’acharner sur Pokemon Ecarlate & Violet. Le nouveau raid 7 étoiles du weekend est maintenant disponible pour tous les joueurs.

Un Roitiflam surpuissant maintenant dans Pokemon Ecarlate & Violet

Une page se tourne pour Pokémon Violet & Ecarlate. La saison 41 bat actuellement son plein et marque la dernière ligne droite pour le duo de jeux, qui prépare doucement l’arrivée de ses successeurs, Vents & Marées. Les dresseurs les plus compétitifs pourront malgré tout continuer à s’affronter aussi longtemps que les serveurs seront actifs. Dans ce même temps, à défaut d’en proposer de nouveaux, Game Freak fait aussi revenir certains des raids les plus difficiles et les plus appréciés de la communauté. Cette semaine, c’est donc Roitiflam qui sera à l’honneur du raid Téracristal 7 étoiles dans Pokemon Ecarlate & Violet, et ce jusqu'au vendredi 17 avril 2026 à 2h59 du matin, heure française. Pour l’occasion, ce pokémon surpuissant possèdera le type Téracristal Électrik. Afin de vous aider dans vos préparatifs, voici toutes ses statistiques de celui à l’honneur ce weekend :

Niveau : 100

: 100 Téracristal : Électrik

: Électrik Chromatique : Non

: Non Insigne : Insigne Surpuissant

: Insigne Surpuissant Attaques : Boutefeu Vampi-Poing Éclair Fou Fracass'Tête Gonflette Tacle Feu

:

Roitiflam à l'honneur des raids de Pokemon Ecarlate & Violet ce weekend

Comme toujours, les rappels d’usage s’imposent. Toutes les créatures des raids Téracristal 7 étoiles sont redoutables et nécessitent souvent de faire appel à des renforts si l’on n’est pas assez préparé. Un abonnement au Nintendo Switch Online sera dans ce cas nécessaire pour jouer en ligne. Aussi, si Roitiflam pourra être affronté autant de fois que voulu, notamment pour farmer de précieux objets, il ne sera capturable qu’une seule fois. Voici dans le détail la manipulation à suivre pour participer aux raids dans Pokemon Ecarlate & Violet :