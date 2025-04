Le jeu de cartes Pokemon Ecarlate et Violet accueillera très bientôt une nouvelle extension. On vous dévoile de nouvelles images en exclusivité. Elles devraient plaire aux fans de la première heure.

La popularité de la franchise Pokemon est toujours aussi solide. Au-delà du dernier opus vidéoludique sur Nintendo Switch, le jeux de cartes à jouer et à collectionner s'est offert un beau coup de projecteur dernièrement avec Pokemon Pocket sur mobile. Mais même si le plaisir d'ouvrir des boosters virtuel est palpable, rien n'égal celui d'en ouvrir pour de vrai. Ça tombe bien, une nouvelle extension rejoint le célèbre JCC, intitulée « Pokemon Ecarlate et Violet : Rivalités Destinées » et nous avons l'honneur de vous dévoiler deux nouvelles cartes en exclusivité sur Gameblog !

Le JCC Pokemon est de retour avec une belle extension

Votre collection de cartes va très bientôt pouvoir s'étendre ! La Pokémon Company s'apprête à sortir une nouvelle extension du nom de « Pokemon Ecarlate et Violet : Rivalités Destinées » (SV10). La Team Rocket sera à l'honneur dans cette nouvelle fournée de cartes à collectionner. Ce sera donc à vous de choisir votre camp. Forgez votre équipe autour de héros tels que Luth et Cynthia ou rejoignez l'organisation criminelle la plus célèbre du monde Pokemon.

Mais aujourd'hui, c'est bien le jeune Luth qui est à l'honneur puisqu'en exclusivité sur Gameblog nous vous dévoilons deux nouvelles cartes inédites de l'extension Rivalités Destinées : une carte Supporter « Aventure de Luth » et une carte « Pichu de Luth » toute mignonne, un pokemon apparu dès la 2ᵉ génération de Pokemon. L'« Aventure de Luth » full art vous permettra de consolider votre main tandis que le « Pichu de Luth » sera là pour vous donner l'occasion de piocher tout en faisant quelques dégâts au passage.



© The Pokémon Company.

Ces deux cartes ne seront bien évidemment pas les seules nouveautés. La Pokemon Company nous a déjà donné le nom de plusieurs duo à venir tel que Cynthia et Carchacrok-ex, Ho-Oh-ex, Pepper et Dogrino-ex. Si vous préférez changer d’allégeance, ralliez-vous aux Pokémon de la Team Rocket, tels que Mewtwo-ex, sous le contrôle de Giovanni ! Au total, ce sont 140 cartes inédites qui seront disponibles chez tous les revendeurs partenaires à partir du 30 mai 2025 :

83 nouvelles cartes de la Team Rocket.

17 Pokémon-ex, dont 10 Pokémon-ex de Dresseurs et Dresseuses.

23 Pokémon « illustration rare ».

11 Pokémon « illustration spéciale rare ».

6 cartes texturées dorées « hyper rare ».







© The Pokémon Company.

Essayez l'extension Rivalités Destinées en avance

La Company vous donnera l'occasion de découvrir l'extension Pokemon Ecarlate et Violet — Rivalités Destinées un peu avant sa sortie officielle. D'une part, elle sera proposée à l'essai à l'occasion des Tournois d'Avant-première à partir du 17 mai 2025. Retrouvez la liste des magasins partenaires sur le site officiel.

En outre, le jeu mobile JCC Pokémon Live accueillera l'extension avec un jour d'avance ! Que vous y jouiez sur Android, iOS et Mac, vous pourrez ajouter les nouvelles cartes à votre collection dès le 29 mai 2025.