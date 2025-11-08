Armez-vous de vos Poké Balls, un pokémon surpuissant est à retrouver dans Pokemon Ecarlate et Violet. Vous le voudrez dans votre équipe, c'est sûr et certain.

Un nouvel événement que les joueuses et joueurs de Pokemon Ecarlate et Violet ne voudront pas louper. Que vous soyez sur la première Switch ou la Nintendo Switch 2, vous allez avoir de quoi vous occuper ce week-end. Un spécimen rare, et surpuissant qui plus est, est à capturer de toute urgence. Il sera du meilleur effet aux côtés de vos créatures les plus aguerries, alors ne le loupez pas.

Pokemon Ecarlate et Violet lance de nouveaux raids

C'est officiel, de nouveaux raids Téracristal vous attendent avec un même spécimen à affronter deux week-end d'affilée. Ainsi, du 7 au 9 novembre 2025, puis du 14 au 16 novembre, des raids 7 étoiles seront disponibles. L'affiche du combat est plutôt exceptionnelle puisqu'elle mettra en lumière Trioxhydre, le pokémon Brutal, dôté pour l'occasion de l'insigne Surpuissant et d'un type Téracristal Poison.

Qui plus est, l'hydre à trois têtes ne sera pas seul. Pour le second week-end où Trioxhydre sera à l'honneur, vous aurez aussi l'occasion d'affronter des Leuphorie plus régulièrement dans les raids Téracristal 5 étoiles de Pokemon Ecarlate et Violet. Ils afficheront des types différents et vous donneront l'occasion de remporter toutes sortes de récompenses, telles que des Téra-Éclats et des Bobons Exp. C'est donc une opportunité à ne ps louper.

© Nintendo et The Pokémon Company / Game Freak.

D'abord, pour accéder aux raids Téracristal 7 étoiles, vous devez avoir terminé la quête principale de Pokemon Ecarlate et Violet. Autre détail, il faut que votre Nintendo Switch 1 ou 2 soit connectée à internet pour actualiser vos Actus dans le jeu et éventuellement jouer en ligne avec vos amis. Si toutes ces conditions sont remplies, procédez comme suit :

Depuis le menu principal de Pokemon Ecarlate ou Violet, sélectionnez « Poké Portail ».

Continuez dans « Cadaeux Mystère ».

Puis « Recevor les Actus Poké Portail » et « Via internet ».

Voilà, le tour est joué !

Il se peut que vous deviez redémarrer le jeu pour voir le Trioxhydre tant désiré apparaître. Vous le trouverez au cristal noir, dans Pokemon Ecarlate et Violet. Approchez-vous du fameux cristal dont émane un faisceau lumineux pour déclencher le raid.