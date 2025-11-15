C'est l'heure de la deuxième vague pour ce pokémon brutal à capturer absolument dans Pokemon Ecarlate et Violet. Ça fera une prise surpuissante de plus pour votre équipe.

Si vous êtes passé à côté jusqu'ici, c'est le moment de vous lancer. Un spécimen de choix fait son apparition dans Pokemon Ecarlate et Violet. Tous les joueurs, que ce soit sur Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2, peuvent tenter leur chance dès maintenant et, surtout, sans tarder. Car le monstre de poche ne restera pas indéfiniment à votre disposition. C'est donc le moment ou jamais de vous lancer.

Saisissez votre chance dans Pokemon Ecarlate et Violet

Le mois de novembre offre une belle opportunité aux dresseuses et dresseurs de Pokemon Ecarlate et Violet. Celles et ceux qui ont encore du temps pour la 9e génération entre deux sessions de jeu sur Légendes ZA peuvent se lancer ce week-end dans une nouvelle vague de raids Téracristal 7 étoiles. Un spécimen rare est à capturer.

Eh oui ! Triohyxdre et son insigne Surpuissant est toujours de la partie. Depuis le 7 novembre et jusqu'au 16 novembre inclus, le pokemon brutal vous attend dans les raids 7 étoiles d'Écarlate & Violet. Avec son type Téracristal Poison, armez-vous de vos meilleurs combattants de type Fée et Dragon pour en venir à bout.

De plus, il n'est pas seul pour ce week-end. En plus de Trioxhydre, des Leuphorie apparaîtront plus régulièrement dans les raids 5 étoiles. C'est toujours l'occasion de renforcer votre équipe dans Pokemon Ecarlate et Violet et de remporter tout un tas de récompenses.

© Nintendo et The Pokémon Company / Game Freak.

Si vous n'avez encore jamais capturé de Trioxhydre dans votre partie de Pokemon Ecarlate ou Violet, il ne vous reste plus que jusqu'à demain soir pour saisir cette opportunité. La première condition pour le voir apparaître dans les raids, c'est d'avoir terminé la quête principale. Ensuite, assurez-vous de connecter votre console Nintendo Switch 1 ou 2 à internet. Ensuite, procédez comme suit :

Depuis le menu principal de Pokemon Ecarlate ou Violet, allez dans « Poké Portail ».

Sélectionnez « Cadeaux Mystère ».

Puis choisissez « Recevoir les Actus Poké Portail » et « Via internet ».

Relancez votre partie et rendez-vous au cristal noir pour déclencher le raid 7 étoiles.

