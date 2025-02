Une fois de plus, Pokémon Écarlate et Violet met les dresseurs à l’épreuve avec un raid Tera sept étoiles, offrant une occasion unique de combattre et capturer un Pokémon rare.

L’univers Pokémon ne ralentit pas ! Pokémon TCG Pocket vient de recevoir une grosse mise à jour, introduisant une toute nouvelle extension. De son côté, Pokémon ZA, le prochain opus de la série Légendes après Arceus, affine encore sa fenêtre de sortie. Pendant ce temps, la neuvième génération poursuit son ascension avec Pokemon Écarlate et Violet, qui continue d’enrichir son contenu avec de nouveaux événements et défis. Un agenda bien rempli pour les fans de la franchise !

De nouveaux raids dans Pokemon Ecarlate et Violet

Un nouvel événement Tera Raid vient de débuter dans Pokemon Écarlate et Violet. Cette fois, c'est Crèmy qui est à l'honneur avec plusieurs types Téracristal disponibles. Une belle occasion de capturer ce petit Pokémon et de récupérer des récompenses spéciales. L'événement est déjà en cours et se poursuivra jusqu'au 16 février 2025 à 23h59. Les joueurs ont donc quelques jours pour se lancer dans ces Raids et récupérer des bonbons et objets exclusifs.

Si vous aimez les Pokemon au design mignon et original, Crémy est fait pour vous ! Ce Pokémon de type Fée, introduit dans Pokémon Épée et Bouclier, est inspiré de la crème fouettée. Son concept repose sur la gourmandise, et son évolution, Charmilly, en est l’exemple parfait.

Comment accéder aux raids Teracristal d'Ecarlate et Violet ?

Dans Pokemon Écarlate et Violet, les raids Téracristal ne sont pas accessibles dès le début. Pour y participer en solo, il est indispensable de terminer la quête principale. Si vous préférez affronter ces défis en multijoueur, il faudra rejoindre d’autres joueurs en ligne. Attention toutefois, un abonnement au Nintendo Switch Online est requis pour profiter de cette option.

Si vous avez rempli toutes les conditions pour accéder aux raids Pokemon Téracristal 5 étoiles dans Pokémon Écarlate et Violet, vous êtes à un pas de capturer Crémy sous sa forme spéciale. Avant de vous lancer, assurez-vous que votre Nintendo Switch est bien connectée à Internet, puis suivez ces étapes simples :

Ouvrez le Menu Principal Accédez au Poké Portail Entrez dans l’onglet « Cadeaux Mystère » Sélectionnez « Recevoir les Actus Portail »

Une fois cette mise à jour Pokemon effectuée, les raids de Crémy devraient apparaître sur votre carte. Il ne vous reste plus qu’à vous préparer, choisir votre meilleure équipe et partir à l’assaut de ce Pokémon mignon.

Source : Pokemon.com.