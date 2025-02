Pokemon Ecarlate et Violet vous offre une belle opportunité pour obtenir des spécimens rares et puissants. Ne passez pas à côté si vous voulez renforcer votre équipe et compléter votre Pokédex.

La tension recommence à grimper autour des prochains jeux Pokemon. On sait que ZA, la deuxième itération façon Légendes Arceus, doit sortir cette année. Mais les fans attendent aussi la nouvelle génération. Alors l'impatience est forte quand on apprend qu'une présentation devrait arriver bientôt. D'autant que nous pourrions aussi avoir du contenu d'annoncé pour Ecarlate et Violet. Mais, d'ici-là, ces deux versions vous proposent surtout de partir à la chasse, sur la trace de spécimens rares, à l'occasion d'un nouvel événement.

Des raids de légende dans Pokemon Ecarlate et Violet

Les dresseurs vont s'en donner à cœur joie cette semaine. Des raids Teracristal 5 étoiles se tiennent du 21 février jusqu'au 27 février inclus. Il va vous permettre de jouer de la Poké-ball pour tenter d'attraper deux spécimens aussi rares que puissants dans Pokemon Ecarlate et Violet : Serpente-Eau et Vert-de-Fer ! Chacun est exclusif à une version du jeu et ne peut être attrapé qu'une seule fois. Seul ou à plusieurs, c'est le moment de partir à l'attaque.

Serpente-Eau (Écarlate) Vert-de-Fer (Violet) Niveau : 75

Téracristal : Eau

Insigne : aucune

Attaques :

- Hydrovapeur

- Draco-Choc

- Râle Mâle

- Lance-Flammes Niveau : 75

Téracristal : Psy

Insigne : aucune

Attaques :

- Lame Psychique

- Lame Feuille

- Méga-Scarhino

- Danse Lames

© Game Freak / Nintendo

Comment accéder aux raids Teracristal d'Ecarlate et Violet ?

Pour avoir accès aux raids Teracristal 5 étoiles de Pokemon Ecarlate et Violet, assurez-vous d'avoir fini la quête principale. Du moins, c'est obligatoire si vous jouez en solo. Sinon, vous pouvez rejoindre une équipe pour participer à l'événement en multi. Cela veut dire aussi que vous devez connecter votre console Switch à internet et posséder un abonnement Nintendo Switch Online est également nécessaire. Ensuite, la marche à suivre est simple pour faire apparaître Serpente-Eau et Vert-de-Fer dans votre partie :

Allez au Menu principal ;

Rendez-vous dans le « Poké Portail » ;

Poursuivez dans le menu « Cadeaux Mystère » ;

Sélectionnez « Recevoir les Actus Portail » et c'est tout bon !

Encore plus de cadeaux pour la 9G de Pokemon

La fête n'est pas finie ! En plus des raids Teracristal, plusieurs codes sont toujours disponibles pour obtenir des cadeaux in-game dans Pokemon Ecarlate et Violet. Pour les utiliser, rendez-vous aussi dans le menu « Cadeaux Mystère », puis « Obtenir via Internet » et encore « Obtenir avec un code ». Vous avez jusqu'à la date indiquée pour rentrer les codes suivants :

Mardi 25 février 2025 : SUPEREFFECT1VE pour une “Ceinture Pro” G0TCHAP0KEM0N pour 30 “Rapide Balls”

Vendredi 28 février 2025 : Y0AS0B1B1R1B1R1 pour un Pohmarmotte spécial



Pohmarmotte dans Pokémon Écarlate et Violet. © Game Freak / Nintendo