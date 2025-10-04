Apprêtez-vous à faire face à une épreuve intensive sur Pokemon Ecarlate et Violet. Deux créatures très puissantes vous attendent, vous avez intérêt à avoir une équipe à la hauteur.

Il va y avoir du sport ! Pokemon Ecarlate et Violet reprend son rythme hebdomadaire habituel après les festivités estivales. Pour l'occasion, il vous propose un double défi qui va éveiller l'intérêt du dresseur en vous. Mais attention, l'épreuve sera rude. Choisissez vos meilleurs monstres de poches pour tenter votre chances et repartir avec deux spécimens qui valent vraiment le détour.

Pokemon Ecarlate et Violet voit double

Le mois de septembre est enfin passé, renfermant avec le chapitre exceptionnel des Fléaux Chromatiques. Pour prendre la relève, Pokemon Ecarlate et Violet n'y va pas de main morte. Plutôt qu'un simple retour aux Raids Téracristal 5 étoiles du week-end, vous en avez cette fois pour un peu plus d'une semaine. Rendez-vous du vendredi 3 au dimanche 12 octobre pour prendre part au combat.

Cette durée plus longue qu'à l'accoutumée va de pair avec le défi qui vous attend. De fait, ce n'est pas un, mais deux pokemon d'envergure qui vous attendent pendant cette semaine de raid : Rugit-Lune et Garde-de-Fer. Le premier affiche un type Téracristal Dragon et est à capturer dans ma version Écarlate. Quant au deuxième, il est de type Téracristal Fée et vous attend dans la version Violet. Chacun porte l'Insigne Surpuissant et ne peut être attrapé qu'une fois par sauvegarde.

Rugit-Lune Garde-de-Fer Niv. 100

Nature : Rigide

Attaques :

- Draco-Griffe

- Mâchouille

- Tête de Fer

- Séisme Niv. 100

Nature : Naïf

Attaques :

- Choc Émotionnel

- Aurasphère

- Psykoud'Boul

- Ball'Ombre

© Nintendo et The Pokémon Company / Game Freak.

Les raids Téracristal vous permettent de prendre part à des affrontements en équipe avec trois autres dresseurs dans Pokemon Ecarlate et Violet. Pour participer à ceux de 5 étoiles, vous devez au préalable avoir terminé le scénario principal du jeu ou, à défaut, rejoindre d'autres personnes en ligne. Notez également que vous aurez besoin que votre console Nintendo Switch 1 ou 2 soit connectée à internet et disposer d'un abonnement au Nintendo Switch Online. Une fois ces conditions réunis, activez-les de la façon suivante :

Depuis le menu principal du jeu, rendez-vous dans le Poké Portail.

Choisissez ensuite « Cadeaux Mystère ».

Continuez avec « Recevoir les Actus Poké Portail », puis « via Internet ».

Une fois le téléchargement accompli, les nouveaux raids seront disponibles dans votre partie Pokemon Ecarlate ou Violet.