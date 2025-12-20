Les dresseuses et dresseurs sont désormais rodés. Pokemon Ecarlate et Violet proposent des rendez-vous réguliers qui sont gages de récompenses gratuites de taille. Pour conclure 2025 sur les chapeaux de roue, les deux versions vous donnent une nouvelle chance de capturer un duo de spécimens très puissants et que vous aurez surtout du mal à croiser ailleurs. Saisissez donc votre chance.

Deux raretés offertes dans Pokemon Ecarlate et Violet

2025 aura été remplie de belles opportunités de votre Pokédex. Pour conclure cette année comme il se doit, Game Freak vient de lancer son ultime vague de raids Téracristal 5 étoiles dans Pokemon Ecarlate et Violet. Un événement à ne pas manquer, tout spécialement pour celles et ceux qui seraient passés à côté de deux monstres de poches qui n'attendent que de briller dans votre collection.

Effectivement, Game Freak remet en avant des créatures qui avaient déjà été les stars de raids Téracristal il y a quelques années. Il s'agit de Serpente-Eau et Vert-de-Fer, deux pokemon Paradoxe qui vous rappelleront évidemment Suicune et Viridium. Respectivement de type Téracristal Eau et Psy, le premier est à récupérer dans Pokemon Ecarlate, tandis que le second est exclusif à la version Violet. Impossible à trouver à Paldea en dehors de cet événement, relevez le défi du 19 décembre 2025 jusqu'au 4 janvier 2026 inclus pour compléter votre Pokédex.

© Game Freak / The Pokémon Company et Nintendo.

La disponibilité des raids Téracristal dépend de votre complétion de la quête principale de Pokemon Ecarlate ou Violet. Si vous ne l'avez toujours pas terminée, vous devrez jouer en ligne avec quelqu'un dont c'est le cas. Notez d'ailleurs que ces événements nécessitent que votre console Nintendo Switch ou Switch 2 soit connectée à internet. Enfin, vous ne pouvez obtenir qu'un seul Serpente-Eau et Vert-de-Fer par sauvegarde. Si vous les avez déjà capturés, vous ne pourrez donc pas le refaire. Une fois ces facteurs réunis, il ne vous reste plus qu'à suivre cette procédure :

Une fois votre jeu Pokemon lacné, accédez au Menu principal ;

Rendez-vous dans le « Poké Portail » ;

Continuez dans le menu « Cadeaux Mystère » ;

Sélectionnez ensuite « Recevoir les Actus Portail » ;

» ; Relancez votre partie pour accéder aux raids 5 étoiles événementiels.

© Nintendo et The Pokémon Company / Game Freak.