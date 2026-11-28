Le nouvel événement de Pokemon Ecarlate et Violet a commencé. Comme chaque semaine, les deux versions de la 9G vous proposent de participer à des raids teracristal pour tenter de capturer un spécimen rare et surpuissant. Pour cette nouvelle édition, vous aurez affaire à Glaivodo. Ça ne rigole donc pas ! On vous tous les détails et même quelques astuces pour le combat.

Glaivodo revient dans les raids Pokemon Ecarlate et Violet du 27 novembre

La dernière fois que vous avez été mis au défi d'affronter un Glaivodo Teracristal dans Pokemon Ecarlate et Violet, c'était pendant les raids de juin 2025. Un an et demi plus tard, le cousin de Godzilla revient. Ainsi, du 27 novembre (2h) au 4 décembre 2026 (1h59), vous allez pouvoir participer à l'événement pour tenter de le capturer, à condition que vous ne l'ayez pas déjà fait auparavant.

Pour ces raids 7 étoiles de Pokemon Ecarlate et Violet, vous allez faire face à un Glaivodo Teracristal Glace possédant l'insigne Surpuissant. En plus de cela, les combats vous permettent d'obtenir des récompenses supplémentaires. Si vous êtes à la recherche de téra-éclats, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. En attendant, voici les infos sur votre cible :

Détails ▪︎ Niveau 100

▪︎ Type téracristal Combat

▪︎ Insigne Surpuissant

▪︎ Talent Thermodynamique Attaques ▪︎ Charge glaive

▪︎ Chute glace

▪︎ Mâchouille

▪︎ Séisme

© Nintendo et The Pokémon Company / Game Freak

Maintenant que vous avez fait connaissance avec le Glaivodo téra Glace des nouveaux raids de Pokemon Ecarlate et Violet, on peut vous aider à l'affronter. Déjà, il faut savoir qu'avec ce type, il est plus faible contre les pokémon Combat, Acier, Roche et Feu. Toutefois, méfiez-vous de son talent qui augmente son attaque dès qu'il reçoit des dégâts de feu.

Maintenant que vous savez cela, on vous recommanderait en priorité de miser sur Pondralugon téra Combat ou Paume-de-Fer contre Glaivodo en raids, en tout cas si vous jouez en solo. Pour le multi, on préconiserait Flâmigator avec un talent Inconscient pour palier les boosts de l'adversaire. Mais pour cette dernière option, il vaut mieux jouer avec des gens que vous connaissez sur Pokemon Ecarlate et Violet afin de mieux vous coordonner.

Les raids 7 étoiles ne sont pas donnés à tout le monde dans Pokemon Ecarlate et Violet. Si vous comptez vous lancer en solo à l'assaut de Glaivodo, dans ce cas assurez-vous d'abord d'avoir bouclé l'histoire principale et un peu avancé dans le end-game. En multi, pas besoin de cela puisque vous pourrez rejoindre la combat d'autres joueurs, sauf que vous aurez besoin d'un abonnement au Nintendo Switch Online dans ce cas.

Une fois que vous remplissez les bonnes conditions, vous pouvez donc prétendre accéder aux raids teracristal 7 étoiles. Pour ce faire, commencez par vous assurer que votre console Nintendo Switch 1 ou 2 est bien connectée à Internet. Ensuite, voici la méthode :

Lancez le jeu Pokémon Écarlate ou Pokemon Violet.

Depuis le menu principal, poursuivez dans Poké Portail .

. Sélectionnez Cadeaux Mystère .

. Puis « Recevoir les actus Poké Portail ».

». Acceptez en choisissant « via Internet ».