Pokemon Ecarlate & Violet fêtent l'été avec deux gros raids, des pokemon rares et la possibilité de chasser plus facilement les précieux Shiny, voici ce qui vous attend.

Pour célébrer l'été, Pokemon Ecarlate & Violet lance deux raids téracristal pour vous permettre d'attraper un Clamiral de Hisui dès maintenant jusqu'au 16 juillet 2026, suivi d'un Magicarpe unique en son genre à partir du 17 juillet 2026. À cela s'ajoute l'arrivée de plusieurs apparitions massives de pokemon de type eau qui seront déversées par vagues et vous permettront de maximiser vos chances de capturer des shiny, les formes les plus rares. Comme d'habitude pour profiter de ces évènements, pensez bien à mettre à jour votre jeu, ainsi que les actus dans : Poké Portail > Cadeau Mystère > Recevoir les actus Poke Portail.

Un Clamiral de Hisui à capturer dès maintenant dans Pokemon Ecarlate & Violet

Dans un premier temps, du 10 au 16 juillet 2026, tous les dresseurs de Pokemon Ecarlate & Violet pourront tenter de capturer un Clamiral de Hisui. Évolution ultime de Moustillon dans Pokemon Légendes Arceus, ce pokemon de type Eau et Ténèbres est déjà très puissant à la base, et il le sera d'autant plus dans ce raid 7 étoiles que l'on vous conseille d'aborder avec stratégie en vous faisant épauler par d'autres joueurs. notez que vous ne pourrez capturer ce pokemon qu'une seule fois et qu'il est possible que vous l'ayez déjà puisqu'il est déjà apparu courant 2023.

Comment combattre Clamiral de Hisui ?

Les types Combat, Fée, Insecte, Electrik ou Plante sont efficaces.

Ne prenez pas de types Psy, Feu, Spectre, Roche ou Sol.

Favorisez les pokemon rapides et/ou dotés de compétences défensives.

Un Magicarpe spécial à combattre dès le 17 juillet 2026

Après le Clamiral de Hisui, Pokemon Ecarlate & Violet vous proposera de vous frotter à un Magicarpe pas comme les autres du 17 juillet 2026 (2h00) au 6 août 2026 (1h59). Ce dernier sera en effet doté d'un Teracristal de type Dragon. Ce qui est surtout intéressant ici, c'est que ce sera surtout légué lors de son évolution en Leviator, un pokemon autrement plus puissant. Pour le moment, tous les détails n'ont pas été dévoilés, si ce n'est qu'il porte lui aussi un Insigne Surpuissant. Sachez que vous ne pourrez capturer ce Magicapre spécial qu'une seule fois également.

Ce n'est pas un pokemon difficile a affronter en soi, mais sous cette forme spéciale, il peut être résistant. Si l'on manque encore d'information à son sujet, voici des conseils simples qui peuvent vous aider le moment venu.

Les types Electrik et Plante sont efficaces lorsqu'il a sa forme normale.

Les types Glace, Fée et Dragon sont redoutables contre sa téracristallisation de type Dragon.

Des apparitions massives de pokemon arrivent plus tard cet été

À partir du 17 juillet 2026 jusqu'au 6 août 2026, plusieurs espèces apparaîtront en masse dans Ecarlate & Violet. C'est en général ici l'occasion idéale pour remplir son pokédex, mais aussi et surtout chasser les fameux pokemon chromatiques, ou autrement appelés shiny. Cet été, ce sont les petits monstre de type Eau qui sont en vedette. Trois espèces apparaîtront à Paldea, notamment près du Lac Asrol, tandis que d'autres seront exclusives aux régions des DLC.

Lac AsrolOyacata Nigirigon Forme Courbée, Affalée et Raide Délestin

Paldea Psykokwak Ramoloss

Septentria (DLC) Barpau Bargantua Motif Blanc

Institut Myrtille (DLC) Lokhlass



Comment capturer des Shiny facilement dans Pokemon Ecarlate & Violet ?

Pour capturer facilement des créatures shiny dans Ecarlate & Violet, il n'y a rien de mieux qu'une apparition massive. L'une des solutions les plus simples consiste à combattre les pokemon à la chaîne. En faisant cela, on rafraîchit sans cesse la horde en faisant apparaître de nouvelles créatures qui peuvent potentiellement être chromatiques. Pour rappel, il y a 1 chance sur 4096 de rencontrer un shiny. Une probabilité qui peut nettement être réduite à 1 chance sur 512 en utilisant le Charme Chroma durant les apparitions massive justement.