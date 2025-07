Un événement exceptionnel a été dévoilé cette semaine pour Pokemon Ecarlate et Violet. C'est le moment d'y prendre part si vous voulez capturer un spécimen très rare.

Mercredi dernier se tenait la nouvelle grande conférence dédiée à la franchise Pokemon. Plusieurs annonces ont été faites pour les nouveaux jeux à sortir ou tout juste parus, mais aussi pour le toujours aussi populaire Ecarlate et Violet. De fait, les opus de la neuvième génération accueille un événement de taille tout l'été et ç'a déjà commencé. Préparez sans attendre vos Poké Balls et prenez part au combat !

Un événement à ne pas manquer dans Pokemon Ecarlate & Violet

Vous serez bien occupés cet été avec Pokemon Ecarlate et Violet. À l'occasion du Pokémon Presents, les équipes de la célèbre Company ont levé le voile sur un événement au long cours qui verra se succéder quatre spécimens très rares à capturer. Le premier est déjà sur le terrain, il ne tient plus qu'à vous de vous lancer à l'assaut via les raids Téracristal !

Depuis mercredi dernier, le 23 juillet, le premier des quatre Fléaux chromatiques à capturer tout l'été dans Pokemon Ecarlate & Violet a fait son irruption dans les raids Téracristal 5 étoiles. Il s'agit de nul autre que de Chongjian, doté par conséquent du talent Bois du Fléau et du type Plante.

En tant que Fléau, Chongjian est déjà rare en soi dans Pokemon Ecarlate et Violet. Mais là, il est en plus chromatique (« shiny »). Il y a très peu de chance pour que vous en recroisiez un semblable à l'avenir. C'est pourquoi cette session de raids Téracristal est vraiment à ne pas louper. Vous avez jusqu'au 3 août inclus pour le captuer. Après quoi, ce sera au tour de Baojian, Dinglu et Yuyu de prendre la relève tour à tour.

Comment récupérer votre Fléau chromatique ?

Les conditions pour récupérer les Fléaux chromatiques pendant l'été 2025 sont un peu particulières. Il faut que le total de victoires cumulées par les joueuses et joueurs de Pokemon Ecarlate et Violet durant les raids Téracristal d'un Fléau ait atteint au moins le million. Ainsi, si la communauté est venue à bout un million de fois de Chongjian, vous pourrez le récupérer du 8 août au 30 septembre prochain.

Ce n'est donc pas le moment de tarder pour prendre part aux raids Téracristal du Bois du Fléau. Pour ce faire, vous devez avoir un abonnement au Nintendo Switch Online et connecter votre console à internet. Ensuite, demandez à « Recevoir les Actus Poké Portail » depuis le menu « Poké Portail », puis « Cadeaux Mystère » à partir de l'écran principal de Pokemon Ecarlate et Violet. Il ne vous restera plus qu'à repasser par les fameux Cadeaux à partir du 8 août pour demander à récupérer votre récompense « Via internet ».