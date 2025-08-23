L'été va se finir en beauté dans Pokémon Écarlate et Violet grâce à toutes les nouveautés qui rythment votre aventure. Ne passez pas à côté des cadeaux que cela vous réserve.

De grands événements vous attendent en ce moment dans Pokemon Ecarlate et Violet ! C'est vraiment une opportunité à ne pas manquer. Un tas de créatures sont à votre portée, dont une particulièrement rare et puissante. Relancez votre partie pour participer aux festivités. Nous vous donnons tous les détails.

Un pokemon super rare vous attend

Les Fléaux chromatiques sont toujours de la partie dans Pokemon Ecarlate et Violet ! Pendant tout l'été et à la rentrée, chacun est à l'honneur dans une série de raids Téracristal mémorable et communautaire. De fait, comparé à d'habitude, vous ne capturez pas le spécimen affronté après l'avoir battu. Non, il faut que le nombre victoires cumulé par les joueuses et joueurs atteignent au moins le million afin de l'obtenir dans un Cadeau mystère ensuite.

Ainsi, après Chongjian et Baojian, qui sont bien à récupérer en ce moment, les deux semaines qui viennent vous donnent l'opportunité de faire face à Dinglu chromatique dans les raids 5 étoiles. De type Téracristal Sol, il est particulièrement rare du fait qu'il soit un shiny. C'est donc une occasion unique de pouvoir l'ajouter à votre équipe !

© Nintendo et The Pokémon Company / Game Freak.

Des apparitions massives dans Pokemon Ecarlate et Violet

Les festivités de Pokemon Ecarlate et Violet ne s'arrêtent pas là cette semaine. En effet, pour accompagner les raids de Dinglu Shiny, une apparition massive de Pokémon de type sol envahit votre partie. C'est une belle opportunité de remplir votre Pokédex en attrapant quantité de spécimens ! Puis, qui sait ? Avec ce nombre, vous pourriez là aussi tomber sur un shiny. Alors foncez pour les capturer :

Paldea : Axoloto de Paldea

Septentria : Tiboudet

Sous le Terra-Dôme de l'Institut Myrtille : Rototaupe

© Nintendo et The Pokémon Company / Game Freak.

Que vous jouiez sur Switch 1 ou 2, ces événements de Pokemon Ecarlate et Violet nécessitent que votre console soit connectée à internet. Concernant l'apparition massive, il ne vous faudra rien de plus. En revanche, pour participer aux raids Téracristal, vous devrez être abonné au Nintendo Switch Online. Une fois les conditions réunies, voici la marche à suivre :

Lancez votre partie.

Depuis le menu principal du jeu, ouvrez le « Poké Portail ».

». Allez dans « Cadeaux Mystère ».

». Sélectionnez « Recevoir les Actus Poké Portail », et voilà !