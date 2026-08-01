Les dresseuses et dresseurs de Pokemon Ecarlate et Violet ne vont pas s'ennuyer avec le programme de cet été. De nouveaux événements de taille s'annoncent pour remplir votre Pokédex et, surtout, mettre la main sur des spécimens aussi rares que puissants. En somme, une nouvelle série de raids Téracristal 7 étoiles se prépare pour le mois prochain. Vous pourrez capturer jusqu'à 4 monstres de poche, sans compter les apparitions massives.

Quatre raids 7 étoiles à ne pas manquer dans Pokemon Ecarlate et Violet

Les combats vont être intenses tout le mois d'août dans Pokemon Ecarlate et Violet. Des raids Téracristal vont s'enchaîner pendant quatre semaines jusqu'à la rentrée. Ce sera l'occasion pour vous d'affronter et, si vous ne les avez pas encore, de capturer Floréclat, Courrousinge, Farigiraf et Scalpereur. Sortez votre agenda pour être au rendez-vous :

7 au 13 août 2026 : Floréclat (type Plante) et apparitions de Germéclat

: Floréclat (type Plante) et apparitions de Germéclat 14 au 20 août 2026 : Courrousinge (type Spectre) et apparitions de Férosinge et Colossinge

: Courrousinge (type Spectre) et apparitions de Férosinge et Colossinge 21 au 27 août 2026 : Farigiraf (type Fée) et apparitions de Girafarig

: Farigiraf (type Fée) et apparitions de Girafarig 28 août au 3 septembre 2026 : Scalpereur (type Ténèbres) et apparitions de Scalpion et Scalproie

Pour accompagner ces raids téracristal d'exception, des apparitions massives auront lieu en même temps. Les mêmes spécimens débarqueront en masse sous leur forme standard, de même pour leurs congénères de base. Ainsi, vous pourrez compléter vos portraits de famille dans Pokemon Ecarlate et Violet. Qui plus est, cette vague massive veut dire aussi que vous aurez plus de chance de croiser des shiny.

© Nintendo et The Pokémon Company.

Comment accéder aux raids Téracristal 7 étoiles ?

Les raids Téracristal 7 étoiles sont plus prestigieux que les 5 étoiles. C'est pourquoi ils requièrent de remplir certaines conditions avant de pouvoir vous y fortter. Notez d'abord que vous devez avoir terminé l'histoire principale. Ensuite, vous pourrez interagir avec un certain cristal noir permettant de déclencher ces événements dans Pokemon Ecarlate et Violet. Après cela, suivez les étapes :

Vérifiez que votre Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2 est bien connectée à internet

Lancez le jeu Pokemon Ecarlate ou Pokémon Violet

Depuis le menu principal, allez dans le Poké Portail

Choisissez ensuite les « Cadeaux Mystère »

» Optez pour l'option « Recevoir les actus Poké Portail »

» Quittez enfin le jeu puis relancez-le pour pouvoir accéder aux raids Téracristal 7 étoiles