Le prochain Légendes Pokémon : Z-A sortira sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 d'ici la fin de l'année. Un futur jeu à la fois familier avec le retour par exemple des Méga-Évolutions, mais qui innovera en même temps pour permettre aux chasseuses et chasseurs de se déplacer tout en donnant des ordres ou de mettre à l'épreuve une fonctionnalité battle royale inédite. Si les critiques fusent toujours sur les graphismes, des efforts ont donc été consentis sur la partie gameplay. Pokemon Ecarlate & Violet est quant à lui toujours increvable.

Deux événements Pokemon Ecarlate & Violet du 1er au 9 mai 2025

Pokemon Ecarlate & Violet suscite encore l'intérêt pour les nombreux raids Técracristal qu'il organise à un rythme soutenu. Cette nuit, il était encore possible d'aller chasser Drattak. S'il a désormais mis les voiles, il sera très prochainement remplacé par plusieurs autres créatures à l'occasion d'événements temporaires. D'abord, sachez qu'un raid Téracristal aura du 1er mai 2025 2h00 (heure française) au 9 mai 2025 à 1h59 (heure française) pour partir en quête d'un Morduror sous sa forme Coffre.

Si vous n'aimez pas les défis trop corsés dans Pokemon Ecarlate & Violet, vous devriez être ravis d'apprendre qu'il apparaitra dans le cadre de raids Téracristal 1 à 5 étoiles, et non 7 comme ça peut parfois arriver. Pour pouvoir collectionner les divers types Téracristal de ce Morduror Coffre, il vous faudra des cristaux événementiels. À noter pour les plus pointilleux qu'il y a une chance sur 4103 que vous repartiez avec un Morduror Shiny. Mais ce n'est pas la seule créature chromatique à convoiter.

Du 1er au 9 mai 2025, aux mêmes horaires, il y aura des apparitions massives de Taupikeau, Tylton et Caninos dans les différentes régions de Pokemon Ecarlate & Violet. Et vu la teneur de cet événement, vous aurez plus de chances de dégoter du pokémon shiny par rapport à d'habitude. Comment les obtenir gratuitement ? Il faudra vous rendre à l'Institut Myrtille pour Tylton, à Septentria pour Caninos et enfin à Paldea pour Taupikeau.

Pour rappel, voici comment vous pouvez participer à des raids Técracristal dans Pokemon Écarlate et Violet :

Démarrez Pokémon Écarlate & Violet sur Nintendo Switch

Assurez-vous d'avoir la dernière mise à jour installée

Terminez le scénario principal ou rejoignez des dresseuses et dresseurs

Abonnez-vous au Nintendo Switch Online si vous participez aux raids avec d'autres joueuses et joueurs

Rendez-vous sur le menu Poké Portail

Puis dans « Cadeaux Mystère »

Sélectionnez « Recevoir les Actus Poké Portail »

