Un nouvel événement démarre dans Pokemon Ecarlate et Violet avec un spécimen surpuissant à attraper. Ne passez pas à côté, il pourrait devenir un atout de choix dans votre équipe.

Les fans de la licence Pokemon ont fort à faire en ce moment ! Le jeu mobile TCG Pocket vient d'accueillir une toute nouvelle extension, tandis que le prochain jeu sur Switch a détaillé son gameplay à l'occasion du dernier Nintendo Direct. Pour l'heure, la console hybride vous garde bien attentifs avec un événement temporaire sur Écarlate et Violet. Encore un spécimen surpuissant à attraper.

Pokemon Ecarlate et Violet vous réserve un spécimen surpuissant

Comme chaque week-end, un nouvel événement vous attend à partir de ce week-end sur Pokemon Ecarlate et Violet. Vous allez avoir une nouvelle fois avoir l'occasion de consolider votre équipe avec une créature de taille. Embarquez pour de nouveaux raids Téracristal 5 étoiles du 30 mars à 6 avril 2025 (23h59 dernier délai).

Cette fois encore, c'est un pokemon très apprécié qui sera à porter de Pokéball. Les nouveaux raids Téracristal de Pokemon Ecarlate et Violet vous permettront d'attraper un Tyranocif doté d'un Insigne Surpuissant. Sa spécificité en plus et qu'il affichera un type Téracristal Spectre. Attention cependant, car vous ne pouvez en obtenir qu'un par sauvegarde. Alors, si vous l'avez déjà eu dans un précédent événement, vous ne pourrez pas le capturer à nouveau.

Comme souvent, l'événement de Pokemon Ecarlate et Violet s'accompagne d'une petite cerise sur le gâteau. De fait, vous aurez plusieurs récompenses à obtenir pendant les raids Téracristal 5 étoiles. Obtenez des Téra-Éclats et des Bobons Exp. en plus pour faciliter encore votre progression.

© Game Freak / The Pokémon Company et Nintendo.

Comment accéder aux raids Teracristal ?

Les raids Téracristal événementiels sont vraiment des opportunités à ne pas manquer dans Pokemon Ecarlate et Violet. Cependant, il vous faudra avoir terminé le scénario principal pour y avoir accès. Autrement, vous pouvez rejoindre d'autres joueurs qui les ont déjà débloqués. De même, vous aurez besoin d'un abonnement au Nintendo Switch Online. Une fois toutes ces conditions remplies, connectez votre console à internet et suivez la procédure en un clin d'œil :

Depuis le Menu principal de Pokemon Ecarlate ou Violet, accéder au « Poké Portail » ;

Rendez-vous ensuite dans le menu « Cadeaux Mystère » ;

Sélectionnez « Recevoir les Actus Portail » et voilà !