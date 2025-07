Ce n'est pas le moment de lambiner. Un pokemon surpuissant fait son retour dans Ecarlate et Violet. Il ne vous reste plus qu'à prendre part à l'événement.

Un nouveau week-end démarre dans Pokemon Ecarlate et Violet. Vous savez ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est l'occasion pour vous de renforcer votre équipe avec un spécimen aussi rare que puissant. De plus, il n'est pas seul ! Alors, ne passez pas à côté de cette opportunité, foncez.

Vous allez doublement gagner dans Pokemon Ecarlate & Violet

Une nouvelle session de raid s'est ouverte dans Pokemon Ecarlate et Violet. Comme annoncé la semaine dernière, c'est Ekaïser le Surpuissant qui fait son retour ce week-end. Du 18 au 20 juillet, vous pouvez prendre part à des raids Téracristal 7 étoiles. Il faudra donc redoubler d'effort pour capturer le spécimen de type Combat. Notez toutefois que si vous l'avez déjà attrapé auparavant, vous ne pourrez pas le faire à nouveau. Cela ne vous empêche cependant pas de participer pour vous entraîner.

En plus de cet Ekaïser spécial, une autre créature s'invite dans votre partie de Pokemon Ecarlate et Violet. Il s'agit de Leuphorie, qui apparaîtra davantage dans les raids Téracristal 5 étoiles. L'intérêt de lui faire face est qu'il peut revêtir plusieurs types. Là aussi, c'est aussi bénéfique de l'affronter pour vous faire de l'expérience, comme de l'attraper pour ajouter une petite touche originale à votre équipe.

Pour finir, cette nouvelle vague de raids hebdomadaires vous permettra d'engranger des récompenses supplémentaires. À chaque fois que vous vaincrez un Leuphorie, vous serez récompensé. Parmi les lots à gagner, vous retrouvez notamment des Téra-Éclats et des Bonbons Exp. Les joueuses et joueurs de Pokemon Ecarlate et Violet savent bien combien ces denrées sont précieuses !

© Boramy sur YouTube.

Pour commencer, seuls les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent participer aux raids Téracristal de Pokemon Ecarlate et Violet. Ensuite, assurez-vous que votre console est bien connectée à internet. Une fois ces conditions réunies, il ne vous reste plus qu'à suivre la procédure :

Lancez le jeu.

Depuis le menu principal du jeu, ouvrez le « Poké Portail ».

». Allez dans « Cadeaux Mystère ».

». Sélectionnez « Recevoir les Actus Poké Portail », et voilà !