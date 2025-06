En parallèle du nouvel évènement de Pokémon Trading Card Game Pocket, Pokemon Ecarlate & Violet organise de son côté des festivités depuis plusieurs jours. Deux opérations temporaires permettent de capturer un pokémon très rare et surpuissant, mais plus pour longtemps. Si vous voulez ajouter une créature à votre collection, c'est le moment ou jamais de sortir votre Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2 pour participer aux activités proposées par Game Freak. C'est votre dernière chance de les récupérer avant qu'ils ne disparaissent !

Un pokémon à récupérer dans Pokemon Ecarlate & Violet

Oyez, oyez chasseuses et chasseurs de Pokemon Ecarlate & Violet ! Du nouveau vous attend sur le jeu, mais plus pour très longtemps. En effet, jusqu'au lundi 16 juin 2025 à 1h59 (heure française), vous pouvez capturer un pokémon très rare et surpuissant : Porygon2. Et il ne va pas se laisser attraper si facilement puisqu'il fait l'objet d'un raid 7 étoiles, soit la difficulté maximale qu'on peut trouver dans cette activité. Doté d'un Insigne Surpuissant, cette créature ne peut être obtenue qu'une fois par sauvegarde, comme d'habitude.

Si vous avez déjà participé à un raid Téracristal Porygon2 dans Pokemon Ecarlate & Violet par le passé, vous pouvez d'ores et déjà rebrousser chemin. Eh oui, c'est la règle ! Toutefois, si vous souhaitez vous confronter à nouveau à ce pokémon, c'est possible. Il faut juste savoir que l'issue du combat ne donnera accès qu'à des récompenses. Là encore, rien de neuf sous le soleil. Si jamais vous n'avez pas le temps de prendre part à cette chasse, pas de panique. « Il est possible que ce Porygon2 réapparaisse lors d’un prochain évènement, ou qu’il puisse être obtenu par d’autres moyens » précise le portail web de Pokemon Ecarlate & Violet.

Comment récupérer ce pokémon gratuit Porygon2 dans Pokemon Ecarlate et Violet ? Encore et toujours de la même manière. Néanmoins, même si ça revient souvent, vous n'êtes peut-être pas au fait de la procédure, alors voici les étapes à suivre pour participer à ce raid 7 étoiles inédits :

Démarrez Pokémon Écarlate & Violet sur Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2

Assurez-vous qu'il soit à jour

Terminez le scénario principal ou rejoignez des dresseuses et dresseurs

Abonnez-vous au Nintendo Switch Online si vous participez aux raids avec d'autres joueuses et joueurs

Allez sur le menu Poké Portail

Puis dans « Cadeaux Mystère »

Sélectionnez « Recevoir les Actus Poké Portail »

Bonne chance dans votre chasse !

En plus du raid 7 étoiles Porygon2, des apparitions massives de Porygon2 chromatiques (Shiny) ont lieu dans les différentes régions de Pokemon Ecarlate & Violet. « Des Porygon2 chromatiques auront plus de chances d’apparaître durant ces évènements spéciaux, donc amusez-vous à dénicher ces Pokémon dans la région de Paldea, à Septentria et sous le Terra-Dôme de l’Institut Myrtille ». Une fois de plus, cela prendra fin le 16 juin 2025 à 1h59 (heure française).

Source : site Pokémon Écarlate Violet.