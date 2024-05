Dépêchez-vous ! Vous n'avez pas beaucoup de temps pour obtenir gratuitement ces deux nouveaux pokémon extra dans Pokemon Ecarlate et Violet sur Switch.

Apprentis chasseurs de Pokemon Ecarlate et Violet, vous allez avoir du boulot ce week-end ! Comme tout le temps, des nouvelles créatures attendent patiemment d'être capturées dans la région de Paldea. Mais avant toute chose, si vous ne l'avez pas fait, un pokémon gratuit est encore offert jusqu'au 30 juin 2024 en rentrant le code mystère GYARAD0 S2023SG. C'est simple et ça ne demande aucune compétence particulière, à l'inverse des autres bêtes qui sont disponibles gratuitement pour les jours suivants. Là, pas le choix, il faudra être bon si vous voulez repartir avec.

Deux raids Pokemon Ecarlate & Violet du 24 au 27 mai 2024

Deux nouveaux raids Téracristal sont disponibles dans Pokemon Ecarlate et Violet du vendredi 24 mai à 2h00 au lundi 27 mai à 1h59 (heure française). Si vous suivez bien, vous pouvez donc rallumer votre Nintendo Switch et lancer le jeu dès maintenant pour aller chasser deux pokémon Paradoxe inédits. Ils seront relativement abordables puisqu'ils peuvent être attrapés par le biais de deux raids Téracristal 5 étoiles. La première créature gratuite de Pokemon Ecarlate & Violet est un Pelage-Sablé, tandis que la seconde est un Épine-de-Fer.

Mais attention, car pour une fois, il y a une subtilité. Suivant votre version, vous ne pourrez en obtenir qu'un seul. Ainsi, les joueurs Pokemon Ecarlate pourront recevoir gratuitement Pelage-Sablé, alors que ceux qui possèdent Pokemon Violet auront Épine-de-Fer. Toutefois, il y a visiblement un moyen de contournement au moins pour les affronter. « Vous pouvez participer à des raids Téracristal contre des Pokémon n'apparaissant pas dans votre version du jeu en rejoignant un raid Téracristal lancé par un Dresseur ou une Dresseuse possédant l'autre version du jeu ».

Ces deux pokémon ont un type Téracristal aléatoire et ne peuvent pas être capturés plus d'une fois par sauvegarde. Comment les récupérer ? La méthode est toujours la même.

Lancer Pokemon Ecarlate et Violet sur votre Nintendo Switch

S'assurer d'avoir bouclé la campagne principale pour participer à ces raids Téracristal

Aller sur Poké Portail

Puis dans « Cadeaux Mystère »

Enfin sélectionner « Recevoir les Actus Poké Portail »

Et le tour est joué ! On vous souhaite bonne chance dans cette capture des pokémon Paradoxe Pelage-Sablé et Épine-de-Fer.