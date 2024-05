L'heure tourne ! Vous n'avez plus beaucoup de temps pour récupérer des pokémon gratuits, encore une fois puissants et rares, dans Pokemon Ecarlate et Violet.

Pokemon Ecarlate et Violet ne veut pas lever le pied sur les cadeaux faits aux joueuses et joueurs de l'exclusivité Nintendo Switch. Une manière de leur faire plaisir en agrandissant gratuitement leur Pokédex, et de les faire rester sur le jeu, quand bien même The Pokémon Company et Nintendo n'obtient aucun revenu supplémentaire. Un suivi régulier à « titre gracieux » qui est réalisé via la distribution de codes ou l'organisation d'événements in-game éphémères. Des nouvelles créatures vous attendent, mais attention à toutes les attraper rapidement !

Ces Pokémon gratuits encore dispo dans Pokemon Ecarlate & Violet

Vous voulez un pokemon surpuissant gratuit ? Un Léviator ne demande qu'à être adopté jusqu'au 30 juin 2024. Pour cela, il faut lancer le jeu, aller sur le Poké Portal, puis sélectionner Cadeaux Mystères et Obtenir avec un code. Une fois arrivé à cette étape, il faut entrer GYARAD0 S2023SG. Et voilà ! À vous un Léviator surpuissant. En revanche, pour les deux pokémon qui disparaissent ce week-end, vous devrez donner de votre personne en allant chasser vos futurs acolytes de Pokemon Ecarlate et Violet.

Depuis le 10 mai, il y a un événement raid Téracristal Oratoria. Si vous l'avez raté, pas de panique car comme d'habitude, la créature est de retour. Mais attention, ce sera réellement la dernière fois qu'Oratoria pourra être capturée ce mois-ci. Ce pokémon possède le type Téracristal Féé qui bénéficie de l'Insigne Surpuissant, ce qui va rendre cette prise difficile. Et pour que le challenge soit là, il s'agit d'un raid Téracristal à 7 étoiles.

Dernière chance !

Vous connaissez le principe si vous êtes un joueur ou une joueuse de Pokemon Ecarlate & Violet, mais vous ne pourrez pas l'attraper si vous l'avez déjà gagné lors d'un précédent raid. De même la capture est limitée à une seule fois par sauvegarde, mais affronter Oratoria à nouveau permet de débloquer des récompenses. Vous avez jusqu'au lundi 20 mai à lundi 20 mai à 1h59 du matin.

En plus de ce raid Téracristal 7 étoiles, vous pouvez toujours courir après à Leuphorie lors d'un raid 5 étoiles. Il n'y aura pas qu'un type Téracristal, mais plusieurs. « En venant à bout de ces Leuphorie, vous pourrez remporter de merveilleuses récompenses, telles que des Téra-Éclats variés et des Bonbons Exp. supplémentaires » indique la page officielle des événements de Pokemon Ecarlate et Violet. La chasse prend fin également le lundi 20 mai prochain à 1h59 du matin. Le Leuphorie comme l'Oratoria pourraient très bien revenir, mais comme à l'accoutumée, il faudra attendre l'annonce.