Super nouvelle pour les fans et les joueurs de Pokémon Écarlate & Violet : un nouvel événement permettra de capturer des Pokémon rares ! Parfait pour prolonger la rentrée sous le signe de la collection.

Bonne nouvelle pour les dresseurs : Pokémon Écarlate Pokémon Écarlate et Violet& Violet accueillent bientôt un nouvel événement spécial. Du 3 au 12 octobre 2025, deux Pokemon très populaires feront leur apparition dans les raids Téracristal 7 étoiles. Autant dire qu’il va falloir préparer son équipe.

Un nouvel événement Pokemon Écarlate & Violet !

Cette fois, l’événement mettra à l’honneur deux créatures puissantes. Les joueurs de Pokemon Écarlate devront affronter Rugit-Lune en Téracristal Dragon. De leur côté, les possesseurs de Pokémon Violet se mesureront à Garde-de-Fer, qui prendra le type Téracristal Fée. Pas mal non ?

Tous deux arboreront le Titre Surpuissant, une marque rare qui les rend encore plus convoités. Mais attention : comme toujours dans ce type de raid, vous ne pourrez capturer chacun d’eux qu’une seule fois par sauvegarde. Autant bien se préparer pour ne pas laisser passer sa chance pour capturer ce genre de Pokemon. Le jeu en vaut la chandelle.

Des raids 5 étoiles pour compléter l’événement

En parallèle, une sélection de Pokémon Paradoxe sera disponible dans les raids 5 étoiles. Là encore, le contenu dépendra de la version. Sur Écarlate, on retrouvera Fort-Ivoire, Hurle-Queue, Fongus-Furie, Flotte-Mèche, Rampe-Ailes et Pelage-Sablé. Sur Violet, place à Roue-de-Fer, Hotte-de-Fer, Paume-de-Fer, Têtes-de-Fer, Mite-de-Fer et Épine-de-Fer. Ces raids Pokemon sont plus accessibles que les 7 étoiles, mais restent intéressants pour renforcer son équipe avec des Pokémon rares et puissants. C’est aussi une bonne occasion pour les joueurs moins expérimentés de profiter de l’événement.

Les raids Pokemon 7 étoiles sont réputés pour leur difficulté. Affronter Rugit-Lune ou Garde-de-Fer sous leur nouvelle forme exigera une équipe bien pensée, des synergies solides et une bonne dose de coopération. C’est d’ailleurs ce qui rend ces événements si populaires : ils poussent les joueurs à unir leurs forces, à partager des stratégies et à coordonner leurs actions. L’événement se tiendra du 3 octobre à 02h00 (heure française) au 13 octobre à 01h59. Dix jours donc pour relever le défi, que ce soit en solo avec des alliés contrôlés par l’IA ou en ligne avec d’autres dresseurs. Que du bon pour les collectionneurs.

Source : The Pokemon Company