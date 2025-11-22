Sortez les Poké Balls, un nouveau raid est maintenant lancé dans Pokemon Ecarlate et Violet, et il vous permet de capturer un nouveau Pokemon surpuissant.

Chez Game Freak, on ne laisse personne sur la touche. Légendes Pokemon ZA a beau être disponible depuis un mois maintenant, cela ne veut pas dire pour autant qu’il faut tirer un trait sur les précédents opus. Ainsi, alors que le studio se prépare désormais pour le lancement de l’extension Méga-Dimension, annoncée pour le 10 décembre prochain, il en profite également pour faire un geste envers les irréductibles joueurs de Pokemon Ecarlate & Violet, qui peuvent dès maintenant récupérer un nouveau Pokemon surpuissant.

Un nouveau raid est lancé dans Pokemon Ecarlate et Violet

En effet, trois ans après sa sortie, le titre continue régulièrement d’offrir des cadeaux à sa communauté, en témoigne par exemple les précédents raids organisés au cours des deux derniers week-ends. Et alors que le mois de novembre approche doucement mais sûrement de sa conclusion, Game Freak entend bien continuer sur sa lancée avec un nouveau Tera Raid Battle, qui se tiendra dans Pokemon Ecarlate & Violet du 21 novembre au 23 novembre, puis du 28 novembre au 30 novembre. Autant dire qu’il faut faire vite, donc.

Comme le veut la coutume, celui-ci représente alors une opportunité unique de mettre la main sur un Pokemon surpuissant, qui n’est autre que Muplodocus. Mais attention, il ne s’agit évidemment pas de n’importe quelle version de ce dernier : on parle en l’occurrence de sa version Téracristal 7 étoiles, à capturer dans l’un des raids associés au cours de l’événement. En sachant que, comme d’habitude, les joueurs de Pokemon Ecarlate & Violent ne pourront alors en attraper qu’un seul par fichier de sauvegarde, si tant est qu’ils y arrivent.

© Game Freak / Nintendo / The Pokemon Company

Pour ce faire cependant, rien de plus simple : il suffit d’abord, au préalable, d’avoir terminé la quête principale de Pokemon Ecarlate & Violent. Une fois cela fait, assurez vous que votre Nintendo Switch ou votre Nintendo Switch 2 est connectée à internet. Dès lors, procédez ensuite comme suit :

Depuis le menu principal de Pokemon Ecarlate & Violet, sélectionnez « Poké Portail »

Rendez vous dans « Cadeaux Mystère »

Allez dans « Recevoir les Actus Poké Portail », et sélectionnez « Via internet »

Et voilà, le tour est joué. Il ne vous reste plus qu’à redémarrer le jeu pour vous assurer que tout fonctionne comme prévu, puis à vous rendre au cristal noir afin de déclencher un nouveau raid au cours duquel le Muplodocus tant recherché pourra être aperçu.

Source : Pokemon