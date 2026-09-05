Cette semaine, les joueurs de Pokemon Ecarlate & Violet vont pouvoir mettre la main sur un Miascarade et son emblème surpuissant. Si ce pokemon n'est pas vraiment rare, ce qui nous intéresse ici c'est surtout son talent caché qui le rend très compétitif sur le plan stratégique. En revanche, il n'y aura pas d'apparition massive dans les prochains jours, contrairement aux dernières semaines.

Un Miascarade surpuissant à capturer dans le raid 7 étoiles de Pokemon Ecarlate & Violet

Après un Courrousinge énervé ou encore dernièrement le très puissant Scalpereur, c'est au tour de Miascarade d'entrer dans la danse. Il s'agit de l'ultime évolution de Poussacha, l'un des starters d de Pokemon Ecarlate & Violet justement. Mais l'intérêt ici, c'est surtout qu'il possède son talent caché Protéen, qui lui offre des dégâts maximum sur toutes ses compétences. C'est donc un atout de choix pour votre équipe, mais il va falloir d'abord l'affronter dans le raid 7 étoiles de la semaine du 4 au 10 septembre 2026. Comme d'habitude, vous ne pourrez le capturer qu'une seule fois.

Détails du Miascarade du raid 7 étoiles du 4 au 10 septembre 2026

Niveau : 100

Teracristal : Plante

Talent : Protéen - Permet au pokemon de changer son Type pour celui de la compétence qu'il utilise juste avant d'attaquer, maximisant ainsi le multiplicateur de dégats.

Attaques Magie Florale Tranche-Nuit Acrobatie Câlinerie Aiguisage Tempête Florale Champ Herbu



Miascarade n'est pas très difficile à vaincre, même si dans les raids 7 étoiles, tout est bien plus compliqué. Définitivement de type Plante, les pokemon de Feu sont évidemment à prioriser, mais ceux de type Vol ou Glace sont également très efficaces. D'autant plus qu'il n'a pas vraiment de moyen pour se défendre. Toutefois, pensez à prendre des pokemon avec une bonne défense physique, puisque Miascarade infligera principalement ce type de dégâts et frappera très fort, notamment avec sa compétence signature Magie Florale qui ne rate jamais et inflige systématiquement un coup critique.