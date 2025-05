Un nouvel événement va bientôt débuter dans Pokemon Ecarlate et Violet. Un spécimen surpuissant serait à capturer, alors faites le plein de pokéball pour être fin prêt le jour J !

Les joueuses et joueurs de Pokemon Ecarlate et Violet ont toujours de quoi s'occuper. En effet, Game Freak et la Pokémon Company s'en donnent à cœur joie pour dynamiser l'expérience avec des événements hebdomadaires. Ainsi, dès que l'un d'eux touche à sa fin, un nouveau est prêt à prendre la relève. Préparez-vous, car la fin de semaine sera bien agitée d'après les récents leaks.

Encore un beau raid dans Pokemon Ecarlate et Violet

Forger une équipe solide n'est pas toujours des plus évidents dans les jeux de la célèbre licence des monstres de poche. Dans Ecarlate et Violet, la donne a quelque peu changé grâce aux événements temporaires. De fait, chaque semaine vous avez l'opportunité de vous lancer à la poursuite d'un ou plusieurs pokemon souvent rares et, surtout, puissants.

Cette fois, c'est un raid Teracristal 7 étoiles qui nous attendrait ! Le leaker Serebii, qui ne loupe jamais une occasion de nous dévoiler les événements à venir dans Pokemon Ecarlate et Violet, a en effet dévoilé le prochain défi à venir après l'opportunité d'attraper Morduror. Cette fois, il serait question d'un Métalosse doté de l'insigne Surpuissant et de type Acier.

Selon les sources de Serebii, ce Métalosse Surpuissant serait disponible à deux occasions ce mois-ci dans Pokemon Ecarlate et Violet. De fait, les raids Teracristal 7 étoiles auraient lieu d'abord du 9 au 11 mai, soit le week-end qui vient. Mais, il reviendrait dès le week-end suivant, donc du 16 au 18 mai 2025. Vous ne pourrez donc pas passer à côté de cette chance d'obtenir un spécimen de choix pour votre équipe.

Si vous n'avez encore jamais fait de raid Teracristal, c'est le moment de vous pencher sur la question puisqu'il vous faudra une connexion internet, ainsi qu'un abonnement au Nintendo Switch Online pour en profiter. Ensuite, notez que vous devez avoir progressé suffisamment dans l'aventure de Pokemon Ecarlate et Violet. Si ce n'est pas le cas, vous aurez toujours la possibilité de rejoindre d'autres joueuses ou joueurs qui sont arrivés où il faut. Enfin, suivez ces étapes pour être sûr que Métalosse se montre dans votre partie aux dates indiquées :

Depuis le Menu principal de Pokemon Ecarlate ou Violet, dirigez-vous vers le « Poké Portail » ;

Ensuite, allez dans le menu « Cadeaux Mystère » ;

Pour finir, sélectionnez « Recevoir les Actus Portail » et le tour est joué !