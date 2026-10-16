Pokemon Ecarlate & Violet propose à nouveau d'affronter un pokemon surpuissant pour essayer de le capturer si ce n'est pas déjà fait, mais il faudra faire vite.

Nouvelle semaine, nouveau raid dans Pokemon Écarlate & Violet qui vous proposent cette fois de capturer un Métalosse 7 étoiles. Voici tous les détails sur ce raid qui va mettre vos compétences de dresseur à rude épreuve, et quelques astuces pour vous en sortir plus facilement.

Un Métalosse surpuissant de retour dans Pokemon Ecarlate & Violet

Le retour de l'événement de raid Téra 7 étoiles, mettant en vedette Métalosse doté du type Téra Acier, est désormais en cours sur Pokemon Ecarlate & Violet après une première apparition en 2025 Cet événement se déroule du 16 au 22 octobre 2026, dans le cadre d'une série d'événements de raid Téra consacrés aux monstres de poche « pseudo-légendaires ».

Le Métalosse portant l'Insigne Surpuissant, qui est au cœur de cet événement, ne peut toutefois être capturé qu'une seule fois. Si vous l'aviez déjà attrapé en 2025, vous pouvez continuer à participer à cet événement, mais seulement pour obtenir davantage de récompenses.

Détails du Métalosse du raid 7 étoiles du 16 au 22 octobre 2026

Niveau : 100

Téracristal : Acier

Talent : Corps Sain : Empêche un autre Pokemon de réduire les statistiques de l'utilisateur

Attaques : Poing Météor Psykoud'boul Séisme Poing Tonnerre Aiguisage Mur de Fer Mur Lumière



Comment capturer facilement le Métalosse du raid ?

Le meilleur Pokemon pour contrer Métalosse dans sa forme de Raid Teracristal est Flamigator. Grâce à son talent Inconscient, c'est le seul Pokémon possédant le type et les dégâts nécessaires pour encaisser les dégâts boostés par Aiguisage de Metalosse. Pour contrer sa faiblesse à Séisme, pensez à réinitialiser le Raid pour obtenir un allié PNJ, Arboliva. Autrement, compte tenu de ses attaques Psy et Foudre, évitez d'envoyer des monstres Spectre et Eau ou Vol. Enfin, la meilleur Pokeball pour capturer le Métalosse du Raid est la Heavy Ball, compte tenu de son poids massif.

Oubliez les Pokemon de type Spectre et Eau/Vol

Prenez un monstre de type Feu, comme en l'occurrence Flamigator

Attention aux attaques de Métalosse renforcées par Aiguisage

Utilisez une Heavy Ball pour maximiser vos chances de le capturer

© Nintendo et The Pokémon Company / Game Freak.

Comment participer au raid Téracristal de Pokemon Ecarlate & Violet ?

Vous pourrez prendre part à des raids Téracristal de Pokemon Ecarlate & Violet au niveau des cristaux noirs après avoir terminé certains événements se déroulant après la fin du jeu principal. Toutefois, les joueurs n’ayant pas encore terminé ces événements peuvent tout de même participer à ces raids Téracristal en rejoignant le raid d’un autre Dresseur, que ce soit au sein d’un groupe multijoueur ou en utilisant un code de lien.

Source : Game Freak