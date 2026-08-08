Pokemon Ecarlate & Violet propose un double évènement autour d'un pokemon rare et surtout très puissant.

Même si Pokemon Vents & Vagues sont prévus pour bientôt, Ecarlate & Violet continuent de faire plaisir aux dresseurs avec de nouveaux événements. Jusqu'au 13 août 2026, vous pourrez donc profiter d'une apparition massive de Germéclat et Floréclat, mais aussi d'un raid 7 étoiles avec un Floréclat et son insigne surpuissant.

Un Floréclat surpuissant à capturer dans Pokemon Ecarlate & Violet

Tout d'abord le raid 7 étoiles, disponible pour tous les joueurs de Pokemon Ecarlate & Violet, il est accessible via le portail habituel. Après le Magicarpe et le Clamiral, vous serez amené à affronter un Floréclat de niveau 100 avec son insigne surpuissant et un tera type Plante ce qui le rend particulièrement difficile à vaincre finalement. Comme c'est souvent le cas, vous ne pourrez capturer ce pokemon qu'une seule et unique fois par fichier de sauvegarde. Mais rien ne vous empêche de l'affronter pour récupérer une multitude d'objets utiles comme des Bonbons Exp, ou encore des objets pour booster les statistiques et autres Tera Eclats.

Détail du Floréclat du raid 7 étoiles jusqu'au 13 aout 2026

Niveau : 100

: 100 Téra Type : Plante

: Plante Talent : Dépôt Toxique : laisse tomber des pics toxiques en cas de contact physique, avec une attaque par exemple.

: Dépôt Toxique : laisse tomber des pics toxiques en cas de contact physique, avec une attaque par exemple. Attaques Toupie Éclat Éco-Sphère Poliroche Cradovague Bombe Beurk Rayon Gemme Éclat Magique



Comment battre facilement le Floréclat du raid 7 étoiles ?

Pour vaincre ce Floréclat, on vous conseille de bien vous préparer et évidemment de faire équipe avec d'autres dresseurs. De base, Floréclat est de type Poison et Roche et pour ce raid 7 étoiles, il obtiendra le type Plante une fois transformé. Si vous comptiez utiliser des pokemon de type Sol pour profiter de la double vulnérabilité, il va falloir faire très attention, d'autant que Floréclat peut se défendre efficacement avec Eco-Sphère. Oubliez également les pokemon de type Fée, Vol ou encore Plante. Le mieux ici, reste encore d'utiliser un pokemon de type Acier pour profiter de l'invulnérabilité au Poison, d'autant qu'il a de nombreuses attaques comme Cradovague ou encore Bombe Beurk. Métalosse pourrait être un bon choix pour profiter à la fois de son type Acier pour la défense et Psy pour l'attaque. Il peut aussi avoir accès à des attaques efficaces contre le type Plante.

Les types Psy, Acier et Sol sont à privilégié lorsqu'il a sa forme normale

Les types Acier, Feu, Glace seront utile lorsqu'il sera transformé

Metalosse est un bon pokemon pour l'affronter. Il est de type Acier et Psy et peut apprendre des attaque efficace contre le type plante grâce aux CT comme Poing Glace ou Aéropique.

Des apparition massives jusqu'au 13 aout 2026 dans Pokemon Ecarlate & Violet

L'autre évènement du moment c'est évidemment l'apparition massive de Germéclat et Floréclat. Tous les joueurs de Pokemon Ecarlate et Violet pourront tenter de capturer un Germéclat dans Paldéa, tandis que les détenteurs des DLC pourront voyager jusqu'à Septentria pour découvrir des apparitions massives de Germéclat et Floréclat.

Pour rappel, les apparitions massives permettent de mettre la main plus facilement sur des pokemon chromatiques, les fameux shiny.

Paldéa , pour tous les joueurs Germéclat

, pour tous les joueurs Septentria (DLC) Germéclat Floréclat

(DLC)

Comment capturer des Shiny facilement dans Pokemon Ecarlate & Violet ?

Les apparitions massives un moyen simple pour capturer des shiny. La technique est facile puisqu'il suffit de combattre les pokemon en série. Il faut en effet rafraîchir l'apparition de la horde, ce qui augmente naturellement les chances d'avoir un chromatique. D'origine, il y a 1 chance sur 4096 de rencontrer un pokemon shiny. Il est possible d'augmenter vos chances à 1 chance sur 512 en utilisant le Charme Chroma durant les apparitions massives.