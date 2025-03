Pokemon Ecarlate et Violet vous donne une occasion unique de capturer un pokémon rare et surpuissant. Foncez dès maintenant pour prendre part aux nouveaux raids qui vous attendent.

Les fans des monstres de poche ont été gâtés en annonce dernièrement. À l'occasion du Pokemon Day, la Company a pu dévoiler du neuf pour ses futurs jeux, dont le très attendu Légendes ZA. Cela dit, il faudra encore patienter quelques mois avant de le découvrir concrètement. D'ici-là, la communauté a encore tout le temps de profiter pleinement de Pokemon Ecarlate et Violet, surtout qu'un nouvel événement a démarré !

Pokemon Ecarlate et Violet vous met encore au défi

Vous allez être bien occupés avec Pokemon Ecartlate et Violet ! La conférence organisée pour l'anniversaire de la licence a dévoilé tout un programme de raids pour les futures semaines. Vous savez donc que les starters sont actuellement à l'honneur. Plus exactement, il s'agit de leur dernière évolution.

Du 27 février jusqu'à hier soir, vous aviez pu vous lancer dans des raids Téracristal 7 étoiles pour capturer Miascarade. À compter d'aujourd'hui, c'est au tour du starter de feu de voir sa troisième évolution vous mettre au défi. Jusqu'au 13 mars, vous pourrez en effet tenter de capturer Flâmigator dans Pokemon Ecarlate et Violet.

Cette nouvelle semaine de raids Téracristal vous propose de vous lancer à l'assaut du Flâmigator de type Tératcristal feu. Il est en plus doté d'un insigne Surpuissant, ce qui le rend d'autant plus intéressant à attraper. Ensuite, ce sera au tour de Palmaval d'entrer en scène.

© Game Freak / The Pokémon Company.

Une petite manipulation est nécessaire pour vous lancer dans ce raid événementiel de Pokemon Ecarlate & Violet. D'abord, assurez-vous de connecter votre console à internet. Notez en plus qu'il vous faut un abonnement au Nintendo Switch Online. Aussi, vous ne pourrez y accéder que si vous avez suffisamment avancé dans le jeu. Autrement, il vous faudra rejoindre en ligne des joueuses et joueurs qui remplissent ces conditions. Enfin, si tout est en ordre, vous n'avez plus qu'à procéder comme suit :

Depuis le Menu principal de Pokemon Ecarlate ou Violet, accéder au « Poké Portail » ;

Rendez-vous ensuite dans le menu « Cadeaux Mystère » ;

Sélectionnez « Recevoir les Actus Portail » et voilà !