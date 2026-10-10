Pokemon Écarlate et Violet proposent à tous les joueurs de capturer un nouveau pokemon surpuissant cette semaine, et pas des moindres puisqu’il s’agit de Drattak. C’est non seulement l’une des créatures favorites des joueurs, mais aussi l’une des plus puissantes sur la scène compétitive. Vous pouvez en attaquer un dès maintenant dans les raids téracristal de la semaine jusqu’au 16 octobre 2026.

Drattak arrive dans les raids téracristal de Pokemon Ecarlate & Violet

Alors que tous les fans se rongent les doigts en ce moment en espérant voir débarquer Pokemon Rubis & Saphir sur Nintendo Switch 2, l’un de ses plus fiers représentants arrive dans Écarlate et Violet. Drattak est un pokemon de type Dragon extrêmement puissant et toujours très apprécié sur la scène compétitive. Jusqu’au 16 octobre 2026, vous pourrez en attraper un dans les raids téracristal 5 étoiles. Ce dernier porte l’insigne surpuissant et a un téracristal de type Vol, ce qui peut le rendre particulièrement intéressant.

Détails du Drattak des raids

Niveau : 100

Talent : Impudence : l'attaque de ce pokemon augmente dès qu'il met un ennemis K.O

Attaques : Téra Explosion Draco-Choc Séisme Lance-Flammes Canicule Abattage Danse Draco



Pour vaincre facilement ce Drattak dans les raids téracristal de Pokemon Écarlate & Violet, on vous conseille d’utiliser un pokemon de type Électrik et Vol. Ce double type va vous permettre d’éviter l’attaque Séisme tout en infligeant de très lourds dégâts. Par exemple, un Motisma forme Hélice, Fulgulairo ou encore Emolga et Fulguris seront de très gros atouts. Ne tombez pas dans le piège de prendre un pokemon de type Glace en pensant infliger le quadruple de dégâts. Non seulement le téracristal ne prend pas en compte le type Dragon de Drattak, mais en plus ce dernier a des attaques de feu dévastatrices qui vous réduiront en cendres.