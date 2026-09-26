Pokemon Ecarlate & Violet proposent d'affronter et de capturer un nouveau pokemon surpuissant que vous adorez tous. Il aussi bien apprécié par les dresseur occasionnel que les joueurs compétitifs.

Comme chaque semaine Pokemon Ecarlate & Violet proposent un nouveau Pokemon surpuissant dans leurs raids 7 étoiles. Cette fois, la grande star n'est autre que l'excellent Dracolosse, aussi apprécié par les joueurs occasionnels que les amateurs de stratégie puisqu'il est aussi puissant que mignon comme tout.

Un Dracolosse surpuissant à capturer dans le raid de Pokemon Ecarlate et Violet

Après Flamigator et Palmaval, c'est maintenant Dracolosse débarque dans les raids 7 étoiles de Pokemon Écarlate & Violet du 25 septembre 2026 au 2 octobre 2026. C'est l'un des premiers Pokemon Dragon de toute la licence, et c'est toujours l'un des plus puissants. Il est très apprécié pour ses statistiques de croissance élevées de nature, mais aussi sa fiabilité en termes de moveset puisqu'il peut apprendre pas mal de compétences intéressantes et avoir plusieurs rôles dans une équipe. Le Dracolosse des raids 7 étoiles est quant à lui affublé d'un Téracristal de type Normal, ce qui peut là aussi être intéressant pour surprendre son adversaire.

Les détails du Dracolosse du raid 7 étoiles

Niveau : 100

Talent : Attention - le pokemon ne peut pas être effrayé.

Téracristal : Normal

Attaques : Vitesse Extrême Rafale Écailles Vent Violent Fatal-Foudre Draco-Météore Danse Draco Séisme Danse Pluie

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Pour affronter ce Dracolosse des raids 7 étoiles de Pokemon Écarlate & Violet, il peut être utile d'avoir quelques attaques de type Combat dans son équipe. Surtout, ne sortez pas de Pokemon de type Vol sous peine de vous faire détruire par son Fatal-Foudre, ni même de type Dragon ou Feu puisqu'il a des compétences de type Dragon et Sol dans son kit. Oublié également les attaque de type Glace qui perdent toute leur efficacité ici à cause du type teracristal.