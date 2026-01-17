Avis aux dresseurs les plus chevronnés ou ceux qui souhaitent le devenir. Pokemon Ecarlate et Violet viennent de lancer un nouvel événement avec un pokémon adoré à la clé.

Pokemon célébrera son 30e anniversaire cette année et GameFreak et Nintendo pourraient nous réserver de belles surprises à cette occasion. Les attentes autour du Pokémon Presents 2026 sont grandes, pour ne pas dire énormes. Les joueurs s’attendent à des mises à jour importantes pour les jeux actuellement sur le marché, à l’arrivée des classiques sur le Nintendo Switch Online et surtout à l’officialisation de la Gen 10. Du côté de Pokemon Ecarlate & Violet, les festivités ont déjà débutées. Toutes les semaines, un nouveau raid 7 étoiles est déployé, avec une créature adorée à attraper dans sa version surpuissante.

Un pokémon surpuissant à capturer dans Pokemon Ecarlate et Violet

En voilà un raid qui va nourrir les ardeurs des dresseurs les plus aguerris. Jusqu’au vendredi 23 janvier 2026, un Dracaufeu surpuissant est de retour dans les raids Téracristal 7 étoiles, lors duquel il possédera le type Téracristal Dragon. Les joueuses et joueurs de Pokemon Ecarlate & Violet devront bien se préparer avant d’aller affronter l’un des grands chouchous de la licence, car ce Dracaufeu ne fait pas dans la dentelle, preuve en est avec son Insigne Surpuissant. Voici en détail ses statistiques :

Niveau : 100

: 100 Téracristal : Dragon

: Dragon Chromatique : Jamais

: Jamais Capturable : Une seule fois

: Une seule fois Insigne : Insigne Surpuissant

: Insigne Surpuissant Attaques : Draco-Choc Déflagration Vent Violent Exploforce Surchauffe Téra Explosion Zénith Feu d'Enfer

:

Ce nouveau raid 7 étoiles dans Pokemon Ecarlate & Violet risque de nécessiter des renforts, que ce soient des amis ou des inconnus. On rappelle donc qu’un abonnement au Nintendo Switch Online est obligatoire le défier en coop et que, comme toujours, ce Dracaufeu surpuissant ne pourra être capturé qu’une seule fois, mais affronté autant de fois que nécessaire pour en venir à bout. Envie de relever le défi ? Il vous faudra tout d’abord mettre à jour vos Actus Poké Portail et avoir terminé la quête principale de Pokemon Ecarlate ou Violet pour voir le dragon apparaître. Voici la marche à suivre dans le détail :

Lancez Pokemon Ecarlate ou Violet

Ouvrez le menu Poké Portail

Allez dans l'onglet « Cadeau Mystère »

Cochez l'option « Recevoir les Actus Poké Portail »

Pour rappel, la semaine prochaine, ce sera Tortank qui sera à l'honneur des Téracristaux 7 étoiles de Pokemon Ecarlate & Violet.

Source : The Pokemon Company