Vous le savez, l'été est bien rempli sur Pokemon Ecarlate et Violet. La double-version est rythmée par une série d'événements exceptionnels pour vous permettre d'attraper un spécimen rare et puissant.

Le calendrier événementiel est quelque peu bouleversé dans Pokemon Ecarlate & Violet ! Mais c'est pour mieux vous faire gagner. En effet, une capture exceptionnelle s'offre à vous en ce moment. Ne loupez surtout pas cette chance car votre participation compte et peut-être décisive pour tous. Hâtez-vous, le temps file et c'est bientôt la fin.

Dernière pour cet événement de Pokemon Ecarlate & Violet

Si vous n'avez pas suivi la conférence de la semaine dernière, il n'est pas impossible que vous soyez passé à côté de cette information capitale pour Pokemon Ecarlate et Violet. Les équipes de développement ont décidé de vous accompagner comme il se doit pour finir l'été et appréhender la rentrée. C'est pourquoi une série de raids spéciaux vous attend. Mais attention, car le premier est sur le point de se terminer.

En effet, du 23 juillet au 14 septembre inclus, vous pourrez vous lancer dans des raids Teracristal en ligne pour affronter les Pokémon Fléau chromatiques. Ce sont donc des spécimens très rares et plutôt doués, qui seront du meilleur effet dans votre équipe. Mais, pour les obtenir, il faut qu'au moins 1 million de victoires soit cumulé par la totalité des joueuses et joueurs de Pokemon Ecarlate et Violet pour chaque créature. C'est donc à vous de jouer.

La première vague de raids 5 étoiles vous invite à combattre un Chongjian shiny, soit le Bois du Fléau ! De type Teracristal Plante, il sera par conséquent plus sensible aux attaques de feu, notamment si vous avez déjà un spécimen avec un type Teracristal. Tentez vite votre chance avant le 4 août. À partir de cette date, c'est un Baokian chromatique qui vous mettra au défi dans les raids suivants.

© Nintendo et The Pokémon Company / Game Freak.

Les raids Teracristal 5 étoiles de Pokemon Ecarlate & Violet demandent d'abord d'avoir terminé l'histoire principale du jeu. Vous devez aussi disposer d'un abonnement au Nintendo Switch Online et connecter votre console Nintendo Switch 1 ou 2 à internet. Ensuite, vous connaissez la marche à suivre :

Lancez votre partie de Pokémon Écarlate ou Violet.

Ouvrez le menu « Poké Portail » depuis le menu principal du jeu.

Poursuivez dans « Cadeaux Mystère ».

Choisissez « Recevoir les Actus Poké Portail ».

Si le million de victoires a bien atteint, ce qui sera annoncé dans la nuit du 3 au 4 août, le Chongjian shiny sera offert à tous les participants via Cadeau Mystère. Sa distribution pour Pokemon Ecarlate et Violet s'étendra du 8 août au 23 septembre 2025.

© TheHolomovement.