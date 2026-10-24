Un nouveau raid teracristal 7 étoiles démarre dans Pokemon Ecarlate et Violet. C'est une nouvelle chance pour vous de capturer Carchacrok si vous ne l'avez jamais eu.

C'est l'événement de la semaine dans Pokemon Ecarlate et Violet. Les raids tecristal 7 étoiles sont de retour avec un pokémon super rare à la clé : Carchacrok, doté de l'insigne Surpuissant. Du 23 au 30 octobre 2026, participez aux combats en solo ou en équipe pour tenter de le capture ou simplement le plaisir de relever le défi.

Pokemon Ecarlate et Violet lance les raids de Carchacrok

Un an et demi sa dernière apparition dans les raids teracristal 7 étoiles, Carchacrok se dresse de nouveau dans l'arène. Ce nouvel événement court du 23 octobre (2h) au 30 octobre 2026 (00h59) dans Pokemon Ecarlate et Violet. Vous avez donc une semaine pour tenter votre chance.

Évidemment, si vous avez déjà capturé Carchacrok dans un précédent raid teracristal, vous ne pourrez pas le faire une seconde fois. Effectivement, vous ne pouvez en avoir qu'un exemplaire par sauvegarde dans Pokemon Ecarlate et Violet. C'est aussi ce qui fait sa rareté, sachant que même le spécimen de base ne court pas les rues. Mais cela ne vous empêche pas de participer aux combats si vous le souhaitez malgré tout.

© Nintendo et The Pokémon Company / Game Freak

Détails ▪︎ Niveau 100

▪︎ Type téracristal Sol

▪︎ Insigne Surpuissant

▪︎ Talent Peau dure Attaques ▪︎ Séisme

▪︎ Direct Toxik

▪︎ Aqua-Brèche

▪︎ Crocs Feu

Battre le Carchacrok des raids teracristal 7 étoiles n'est pas une mince affaire. Mais vous pourriez augmenter largement vos chances si vous avez Théffroyable de type teracristal plante dans votre équipe. Avec les attaques Mur de Fer et Machination, il a tout ce qu'il faut pour booster ses capacités et attaquer. Quelle que soit votre équipe, il vaut mieux qu'elle soit en mesure se soigner régulièrement pour tenir sur la durée. Maintenant à vous de jouer dans Pokemon Ecarlate ou Violet.

La méthode pour accéder aux raids 7 étoiles de Pokemon Ecarlate et Violet

Pokemon Ecarlate et Violet ne vous laissent pas accéder aux raids teracristal 7 étoiles comme ça. Si vous venez de commencer dans l'aventure et que ce Cachacrok Surpuissant vous fait de l'œil, vous avez la possibilité de rejoindre les combats en équipe. Autrement, vous devrez d'abord finir l'histoire principale. Si c'est le cas, il ne vous reste plus qu'à télécharger les données sur votre Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2 :

Lancez le jeu Pokémon Écarlate ou Pokemon Violet.

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