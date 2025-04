Excellente nouvelle pour les Dresseurs : une série de nouveautés débarque bientôt dans Pokemon Écarlate et Violet ! Entre Raids Téracristal, apparitions massives et distribution d’objets gratuits, les prochaines semaines s’annoncent bien remplies. Voici ce qui vous attend.

Un Raid 7 étoiles à ne pas manquer sur Pokemon

Un nouvel événement Tera Raid arrive dans Pokemon Écarlate & Violet, et cette fois, c’est un poids lourd de la stratégie qui prend la vedette : Drattak, dans une version inédite de type Vol grâce au phénomène de la Téracristallisation. De quoi offrir un beau défi aux Dresseurs en quête de puissance… et de rareté.

Comme pour les précédents Raids 7 étoiles, cette version spéciale de Drattak bénéficie du Sceau des Puissants (Mightiest Mark), une distinction qui confirme son statut de Pokémon événementiel. L’occasion est donc unique : chaque joueur ne pourra le capturer qu’une seule fois par sauvegarde, rendant cette version particulièrement précieuse pour les collectionneurs.

Mais attention : si Drattak est un Pokemon dragon redoutable en temps normal, ce Raid le présente sous un type Téracristal Vol, ce qui chamboule totalement ses faiblesses habituelles. Il faudra donc adapter ses stratégies en conséquence et bien préparer son équipe avant de se lancer.

L’événement Pokemon sera disponible sur deux périodes distinctes, laissant un peu de marge aux joueurs qui ne seraient pas disponibles dès le premier jour :

Première session : du 18 avril à 00h00 jusqu’au 20 avril à 23h59

Deuxième session : du 25 avril à 00h00 jusqu’au 27 avril à 23h59

À noter : lors du second week-end sur Pokemon, Leuphorie rejoindra également les Raids Tera, probablement en soutien avec des récompenses d’objets rares comme lors des précédentes apparitions du Pokémon Bonheur. Connu pour ses statistiques offensives impressionnantes et son allure intimidante, Drattak s’annonce comme un adversaire coriace. Son type Vol lui offrira de nouvelles options défensives, mais aussi un panel d’attaques aériennes qui pourraient surprendre plus d’un Dresseur. En Raid 7 étoiles, la difficulté est généralement élevée, et il faudra compter sur une équipe bien coordonnée pour espérer l’emporter.

Source : Site officiel d'Ecarlate et Violet