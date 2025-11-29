Pokemon Ecarlate et Violet vous donne une nouvelle occasion de capturer un spécimen Surpuissant que vous n'obtiendrez pas autrement. Ne passez pas à côté de cette chance.

Un week-end après l'autre, les versions Pokemon Ecarlate & Violet vous mettent au défi sur Nintendo Switch 1 et 2. Cette fois encore, vous allez pouvoir vous frotter à un monstre de poche d'exception. D'autant plus que si vous êtes assez doué, vous aurez l'opportunité de l'ajouter à votre équipe. C'est donc le moment de tenter votre chance pour le capturer, car il n'est pas dit qu'il se présentera à vous de si tôt.

Attrapez un Pokemon 7 étoiles dans Écarlate et Violet

Une nouvelle vague de raids Téracristal 7 étoiles vous attend ce week-end dans Pokemon Ecarlate et Violet. Après vous avoir mis au défi le week-end dernier, Muplodocus est de retour du 28 au 30 novembre 2025. Évolution de Mucuscule et de Colimucus, il est apparu dans la 6e génération avec les jeux X et Y, particulièrement mis à l'honneur ces derniers temps entre toutes les nouveautés concernant les Méga-Évolutions et Légendes ZA qui se déroule à Illumis.

Il n'est cependant pas question ici de Méga-Évolution, mais d'un Muplodocus de type Téracristal Eau. Pas étonnant puisque ce monstre de poche adore la pluie ! Ce pourrait donc être une prise de choix pour votre équipe dans Pokemon Ecarlate & Violet. D'autant plus qu'il est doté de l'insigne Surpuissant, puisqu'issu d'un raid 7 étoiles. Notez en outre que d'autres récompenses vous attendent ce week-end avec les Leuphorie des raids 5 étoiles. Dès lors, profitez un maximum de cet événement pour récolter des Téra-Éclats et des Bonbons Exp.

© Nintendo et The Pokémon Company / Game Freak.

Si vous n'avez pas encore obtenu ce Moplodocus qui ne peut être attrapé qu'une fois par sauvegarde, alors ce week-end est peut-être votre dernière chance de mettre la main dessus. Pour accéder aux raids Téracristal 7 étoiles, il vous faut d'abord avoir terminé l'histoire principale de Pokemon Ecarlate ou Violet. Ensuite, assurez-vous que votre console Nintendo Switch 1 ou 2 est connectée à internet et lancez votre partie. Il ne vous reste alors plus qu'à suivre ces étapes :

Depuis le menu principal, accédez au Poké Portail.

Choisissez ensuite le menu « Cadeaux Mystère ».

Continuez en sélectionnant l'option « Recevoir les Actus Poké Portail ».

Sélectionnez « Via internet ».

C'est bon ! Vous n'avez plus qu'à relancer votre partie de Pokemon Ecarlate ou Violet pour accéder aux raids.