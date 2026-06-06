C'était annoncé, mais Pokemon Ecarlate & Violet vont tirer leur révérence une bonne fois pour toutes. Mais avant ça, les jeux vont recevoir un ultime événement et pas des moindres puisqu'il s'agit d'un raid contre un Pokémon très puissant de la huitième génération.

Un dernier pokémon surpuissant débarque Pokemon Ecarlate & Violet

Depuis leur sortie en 2022, Pokemon Écarlate & Violet n'ont eu de cesse de gâter leurs joueurs avec une tonne de contenu. Il y a eu deux gros DLC apportant de nouvelles zones à explorer et de nouveaux pokemon inédits, mais aussi une quantité folle d'évènements gratuits. On ne compte plus le nombre de créatures à avoir atterri dans les fameux raids téracristal. Ce sont ces fameux donjons à faire seul ou en équipe qui permettaient de gagner une tonne de récompenses et parfois même de croiser des Pokémon extrêmement rares.

Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Le suivi de Pokemon Ecarlate & Violet se terminera prochainement, peu après cet ultime événement. Les efforts seront concentrés sur la suite, Pokemon Vents & Vagues, prévu pour 2027. Jusqu'au 12 juin 2026, les joueurs peuvent tenter de combattre un Gorythmic avec son Insigne Surpuissant et un Téracristal de type Normal. Notez bien que vous ne pourrez le capturer qu'une seule et unique fois par compte, comme souvent avec ce type de pokemon. En plus de le capturer, vous pourrez aussi mettre la main sur un grand nombre d'objets spéciaux comme des Téra-Éclats, des Morceaux d'Étoiles, des Bonbons Exp et autres Super Bonbons.

©Serebii

Détails du Gorythmic du raid 7 étoiles

Niveau : 100

: 100 Talent : Créa-Herbe

: Créa-Herbe Attaques : Balayage Plaquage Croissance Bang Sonique gonflette Tambour Battant Acrobatie

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Comme d'habitude avec les raid téra cristal de Pokemon Ecarlate & Violet, il faudra bien mettre à jour les Actus Poke Portail pour pouvoir profiter de ce nouveau raid téracristal. En temps normal, ça se fait automatiquement mais dans le cas contraire, vous pouvez le forcer manuellement en passant par les menus du jeu : Poké Portail > Cadeau Mystère > Recevoir les Actus Poké Portail.