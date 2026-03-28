Les dresseurs confirmés et ceux qui veulent mettre à l’épreuve leurs talents peuvent aller se confronter à un nouveau défi de taille ce weekend dans Pokemon Ecarlate & Violet.

Pokemon a 30 ans, et The Pokemon Company a célébré cet anniversaire symbolique avec l’annonce de la 10e génération de jeux (Vents et Vagues), du merchandising jusqu'à s’en vider le porte-monnaie et des événements pour ses jeux vidéo déjà bien confortablement installés. En attendant de passer le relais, Pokemon Ecarlate & Violet continuent d’enchaîner les combats difficiles pour les dresseurs les plus chevronnés, qui se réunissent weekend après weekend pour affronter les créatures les plus retorses, les capturer et farmer leurs précieux objets. Le défilé continue avec un nouvel adversaire redoutable.

Un Pingoleon surpuissant dispo dans Pokemon Ecarlate & Violet

Le bal des raids surpuissants se poursuit donc. Les dresseurs les plus assidus vont pouvoir mettre leurs talents à l’épreuve contre un nouveau combattant redoutable de niveau 100. A l’honneur cette semaine, un Pingoléon qui pourrait vous glacer le sang si vous allez l’affronter sans être préparé. Ce nouvel adversaire doté de l’Insigne Surpuissant sera pour l’occasion de type Téracristal Glace. Les joueurs avec le plus de sang-froid pourront tenter de le capturer jusqu’au 3 avril 2026, à 1h59, heure française. Pour mieux vous aider dans votre préparation, voici dans le détail les statistiques de cet adversaire surpuissant de Pokemon Ecarlate & Violet :

Niveau : 100

: 100 Téracristal : Glace

: Glace Chromatique : Jamais

: Jamais Capturable : Une seule fois

: Une seule fois Insigne : Insigne Surpuissant

: Insigne Surpuissant Attaques : Surf Luminocanon Laser Glace Nœud Herbe Chute de Neige Blizzard Mur de Fer

:

Comme pour tous les raids 7 étoiles, Pingoléon ne se laissera pas faire facilement. Vous pourriez avoir besoin de renforts pour le vaincre, auquel cas il vous faudra un abonnement au Nintendo Switch Online, impératif pour jouer en ligne. Rappelons les autres règles d’usage pour ces raids : Pingoléon ne pourra être capturé qu’une seule fois, mais vous pourrez l’affronter autant de fois que vous le souhaitez pour farmer les précieux objets qu’il lâche. Voici donc la marche à suivre pour activer les raids 7 étoiles dans Pokemon Ecarlate & Violet :