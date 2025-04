Une belle surprise concernant Pokemon Ecarlate et Violet vient d'être découverte. Ça va faire plaisir à beaucoup de joueuses et de joueurs, c'est certain.

Avec un nouveau jeu de la franchise prévu en 2025, beaucoup se demandent si Pokemon Ecarlate et Violet a encore de l'avenir. Contre toute attente, une très bonne nouvelle s'est glissée dans les actualités concernant le grand événement de la semaine. Voilà qui promet encore de belles heures de jeu devant vous !

Pokemon Ecarlate et Violet n'a pas fini de surprendre

Avec toute l'attention que reçoit — à juste titre — Légendes ZA, les joueuses et joueurs encore très actifs sur Pokemon Ecarlate et Violet se demandent s'ils pourront continuer à profiter de l'aventure toujours aussi richement dans les prochains mois. Les deux dernières versions de la licence principale reçoivent par exemple des événements et contenus réguliers. Et si un nouveau titre d'une licence secondaire venait freiner tout cela ? Une découverte pourrait nous signifier que non.

Si vous suivez l'actualité Nintendo au plus près, vous étiez peut-être devant votre écran hier. Ce mercredi se tenait la conférence dédiée à la Switch 2. Dès lors, vous aurez effectivement remarqué que ZA faisait partie de l'événement. Il aurait bien droit à une édition sur la nouvelle console du constructeur. Mais quid de Pokemon Ecarlate et Violet ? Eh bien, ce n'est pas parce qu'on ne les a pas vus dans la vidéo qu'ils ont été oubliés.

De fait, Nintendo a ouvert une page sur son site internet dédiée à des jeux spécifiques. Ce sont ceux qui recevront une mise à jour gratuite pour la Switch 2. Ainsi, on retrouve Pokemon Ecarlate et Violet aux côtés d'autres titres importants, comme Mario Odyssey ou le dernier Zelda Echoes of Wisdom. Il n'est seulement pas précisé si ce sera disponible dès la sortie de la console, le 5 juin 2025. Cependant, ça promet une expérience de jeu encore meilleure !

Contrairement à une « édition Switch 2 » payante, comme c'est le cas pour Mario Party Jamboree ou Breath of the Wild par exemple, il s'agit ici de patchs mineurs offerts venant optimiser d'anciens jeux pour la nouvelle console. Le détail exact n'est pas encore précisé pour chaque jeu. Mais, dans l'ensemble, cela permet de bénéficier d'un taux d'images par seconde plus élevé. N'oublions pas non plus la prise en charge les fonctionnalités propres à la machine. Grâce à cela, on peut dire que Pokemon Ecarlate et Violet ont encore de beaux jours devant eux.