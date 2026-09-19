Les jeux Pokémon Écarlate et Violet vous donnent une nouvelle occasion d'attraper un spécimen prestigieux ! Sortez vos Poké Ball pour les raids Téracristal Palmaval.

Un nouvel événement vous attend dans Pokemon Ecarlate et Violet cette semaine. Retroussez vos manches pour affronter Palmaval dans des raids Téracristal 7 étoiles jusqu'au vendredi 25 septembre (01h59). Une fois de plus, vous allez pouvoir enrichir votre équipe avec un spécimen doté de l'Insigne Surpuissant. On vous donne tous les détails ainsi que quelques conseils pour en venir à bout.

Ne ratez pas les raids Téracristal Palmaval de Pokemon Ecarlate et Violet

Avis aux meilleurs dresseuses et dresseurs de Pokemon Ecarlate et Violet. Les raids 7 étoiles mettant à l'honneur les starters évolués de la 9ᵉ génération se poursuivent. Du 18 au 25 septembre 2026, Palmaval, la dernière forme de Coiffeton, vous met au défi.

Après Flamigator, c'est donc au tour de Palmaval et de son type Téracristal Eau de vous faire face dans les raids 7 étoiles de Pokemon Ecarlate et Violet. Comme la semaine dernière, ce spécimen est doté de l'Insigne Surpuissant. Ce sera donc un membre de choix à ajouter à votre équipe, si vous ne l'avez encore jamais capturé. Car oui, vous ne pouvez en avoir qu'un seul par sauvegarde.

© Nintendo et The Pokémon Company / Game Freak

Détails ▪︎ Niveau 100

▪︎ Type téracristal Eau

▪︎ Insigne Surpuissant

▪︎ Talent Impudence Attaques ▪︎ Danse aquatique

▪︎ Casse-Brique

▪︎ Rapace

▪︎ Cryo-Pirouette

Comment vaincre Palmaval pendant les raids 7 étoiles ?

Les raids Téracristal 7 étoiles de Pokemon Ecarlate et Violet ne sont pas une mince affaire. Ici, Palmaval va vous donner du fil à retordre avec son talent Impudence qui augment ses statistiques offensives dès que vous essayer de les baisser. Gardez donc cela en tête pour en venir à bout.

Les Pokémon à privilégier face à ce Palmaval Surpuissant seraient plutôt des types Elektrik. Si vous avez des spécimens disposant des attaques Tonnerre et Bombe Acide, ce serait un bon combo. Plus étonnant, mais les types Eau de Pokemon Ecarlate et Violet pourraient bien être votre atout. Misez notamment sur Oyacata, en particulier grâce à son talent Inconsicent, et Flagadoss avec ses capacités psychiques et le talent Régé-Force.

Puisqu'ils sont ardus et vous permettent d'avoir une belle récompense, les raids Téracristal 7 étoiles demandent que vous ayez terminé l'histoire principale de Pokemon Ecarlate ou Violet pour vous ouvrir leur porte. Dès que c'esr le cas, vous avez enfin la possibilité d'interagir avec le cristal noir. Quand vous remplissez cette condition, vérifiez que votre Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2 est bien connectée à Internet, puis suivez la démarche habituelle :

Démarrez Pokémon Écarlate ou Pokemon Violet.

Depuis le menu principal, allez le Poké Portail .

. Choisissez le menu Cadeaux Mystère .

. Sélectionnez « Recevoir les actus Poké Portail ».

». Validez en choisissant « via Internet ».